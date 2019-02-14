Игорь Додон провел встречу с послом Молдовы в России

Президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в социальных сетях, что провел встречу с послом республики в России Андреем Негуцей.

Глава республики уточнил, что встреча проводилась в связи с отзывом дипломата в страну по решению МИДЕИ РМ для внутренних консультаций.

- Обсудили создавшуюся ситуацию, и, как Президент страны, который, согласно Конституции, ответственен за внешнюю политику и обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики Молдова, я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ, - написал Игорь Додон.

Президент также добавил, что считает решение МИДЕИ нерациональным, так как, по его мнению, посол Молдовы справляется со своими обязанностями и является опытным специалистом.

Игорь Додон также подтвердил свое намерение, о котором мы писали ранее, что, в случае если правительство решит отозвать Андрея Негуцэ из России, то президент не подпишет этот указ.