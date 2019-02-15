Как Британия конфисковала «необъяснимое богатство» сына Филата

Студент-миллионер из Молдовы стал новым героем набирающей обороты кампании за очистку Лондона от репутации прачечной для "грязных денег" со всего мира, сообщает BBC.com. Сын осужденного экс-премьера Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти 100 тысяч фунтов наличными. Он лишился почти 500 тыс. фунтов по решению суда лондонского Сити.

Это все, что было на его счетах в британском банке в мае прошлого года, когда правоохранительные органы Британии решили воспользоваться новым законом, заморозить деньги и потребовать от 22-летнего Влада Луки Филата доказать, что они не были нажиты преступным путем.

Этот закон вступил в силу два года назад. Его первой жертвой стала жена госбанкира из Азербайджана, который, как и Филат-старший, осужден на родине за хищения. В обоих случаях власти задействовали новый инструмент - право добиваться в суде конфискации богатства сомнительного происхождения, если владельцы не докажут, что оно нажито добросовестно.

Влад Лука Филат приехал учиться в Лондон в июле 2016 года, сразу после того, как его отец получил в Молдове 9 лет тюрьмы. Он обосновался в фешенебельном районе Лондона, снял пентхаус, внес предоплату в полмиллиона долларов, купил машину за 200 тысяч, вел экстравагантную жизнь и купался в роскоши. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) пошло в суд с просьбой заморозить счета студента. Доказать судье, что деньги - сомнительного и, вероятнее всего, преступного происхождения было несложно.

Во-первых, у Филата-младшего не оказалось никакого дохода в Великобритании. Во-вторых, средства на его счета вносились либо наличными, либо переводами от компаний с Каймановых островов и из Турции. В-третьих, его отец отбывает наказание за причастность к хищениям.

Судья согласился заморозить счета в мае 2018 года. По закону заморозка длится до двух лет. В это время правоохранительные органы предлагают владельцу средств доказать их добросовестное происхождение. Если владелец не сможет - или не захочет - сделать это, повторное обращение в суд закончится конфискацией.

Новые инструменты конфискации позволяют арестовывать, изымать и пускать с молотка сомнительное богатство, не ввязываясь в споры о том, на ком лежит вина. Британия открыла охоту на необъяснимо богатых иностранцев. За кем придут? По словам Роб Макартура из подразделения NCA по борьбе с зарубежной коррупцией, "Влад Лука Филат не смог указать законный источник средств".