Сопредседатель блока ACUM Майя Санду связала удаление страниц в Facebook с "незаконной" деятельностью Демпартии, потребовав ее исключения из предвыборной гонки.

Как передает "ИНФОТАГ" она отметила в социальных сетях, что "ЦИК должен инициировать процедуру отмены регистрации Демпартии в качестве участника выборов, поскольку для этого уже есть достаточно оснований".

"Facebook официально подтвердил, что на деятельность троллей и созданные демократами страницы, направленные на дискредитацию оппозиции и восхваление властей через пропаганду и ложь, потрачено около $20 тыс., незадекларированных в отчетах ДПМ", - считает Санду.

По ее словам, "гораздо хуже то, что некоторые удаленные страницы принадлежат правительственным чиновникам".

Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", Facebook удалил 168 профилей и 28 страниц в своей сети, а также восемь учетных записей Instagram, мотивируя свои действия "появлением в сети материалов манипулятивного характера, связанных с представителями власти РМ в преддверии приближающихся выборов". Также в пресс-релизе компании упоминается сумма в $20 тыс., потраченная на рекламу на данных страницах.

Правительство Республики Молдова выступило с реакцией на пресс-релиз Facebook, в котором говорится, что часть недавно удаленных фальшивых профилей в соцсети связана с деятельностью государственных служащих. "Правительство не проверяют активность в личных учетных записях в социальных сетях своих сотрудников", - отмечает правительство, сообщая, что в аппарате работает более 200 000 служащих.