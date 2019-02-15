Политический класс Молдовы вспоминает диаспору только в предвыборный период

Молдавская диаспора играет очень важную роль в жизни государства Республика Молдова. Она поддерживает экономику огромными денежными переводами в страну. Тем не менее, политический класс Молдовы ничего не делает, чтобы уехавшие люди возвращались домой, вспоминая о них только в предвыборный период. Мнения были высказаны в ходе 105-х публичных дебатов на тему: „Выбора 2019: Прошу выбрать меня депутатом от Восточной диаспоры, потому что….”, из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN.

Независимый кандидат по одномандатному округу №49 Думитру Погоря утверждает, что представители диаспоры являются „народными дипломатами Республики Молдова за рубежом”, поскольку они представляют в зарубежных странах молдавскую культуру, традиции и обычаи. Он утверждает, что у уехавших молдаван „сердце болит”, когда они видят, что происходит в родной стране. Если он попадет в парламент, хотел бы сформировать „отделение диаспоры”, а Бюро по связям с диаспорой не должно быть частью Государственной канцелярии, а отдельным подразделением со специальными полномочиями, которое могло бы работать более интенсивно с диаспорой, отметил Думитру Погоря. Он добавил, что когда попадет в законодательный орган, создаст условия для открытия крупных магазинов в зарубежных городах, где будет продаваться исключительно молдавская продукция. По его словам, таким образом, будут обеспечены рабочие места и доходы в бюджет Республики Молдова.

По словам кандидата, в прошлом году диаспора перевела в Молдову более миллиарда долларов, что является существенной поддержкой государственного бюджета. В то же время он считает, что несправедливо, что претенденты в депутаты не могут использовать свои финансовые средства в избирательной кампании без открытия в Молдове счета, потому что хотя счет открыт в Молдове, деньги должны быть использованы в других странах, в том числе для проведения избирательной кампании. Он говорит, что в попытке решить эту проблему, постоянно сталкивался с препятствиями в Молдове. Кандидат утверждает, что законодатели не разработали механизм использования этих денег.

Представитель Георгия Пара, кандидата по одномандатному округу №49 со стороны Партии социалистов Николае Паскару считает, что граждане Молдовы существуют благодаря диаспоре, „тем трудолюбивым людям, которые были вынуждены покинуть страну из-за геноцида, устроенного властью над собственным народом”. По его словам, пенсионеру в Молдове не хватает пенсии в размере 45 евро, ни „жалкой зарплаты в размере 3 тыс. леев”. Николае Паскару говорит, что люди уехали за границу, но пришло время вернуть их домой. Он отметил, что президент страны создал отдел при президенте и имеет представителя для диаспоры, который получает запросы для помощи тем, кто находится за рубежом.

„У нас должен быть отдельный бюджет для диаспоры, чтобы они продвигали нашу культуру, как и Департамент румын во всем мире. Мы должны иметь Департамент молдаван во всем мире. Мы сделаем все возможное, чтобы поднять уровень жизни у нас в стране, чтобы люди возвращались домой. К сожалению, в Сибири есть молдавские села, но их жители не хотят возвращаться, потому что там им лучше. Мы сделаем все, чтобы изменить коррумпированную власть и чтобы правили социалисты, потому что это того стоит”, - сказал Николае Паскару.

Кандидат в одномандатном округе №49 от Политической партии „Шор” Валерий Клименко считает, что миграция большого числа людей в трудовых целях является катастрофой для экономики Молдовы. По его словам, многие из них хотят вернуться домой, но они понимают, что если они это сделают, они столкнутся с проблемами в трудоустройстве, зарплате, содержании семьи. Но даже в этом случае многие из них готовы вернуться, если будут решены определенные проблемы. Валерий Клименко утверждает, что Политическая партия „Шор” проанализировала эти проблемы и разработала программу по возвращению мигрантов домой.

„Эта программа работает в Орхей уже год, в течение которого вернулись домой около 100 семей, их привлекли условия, которые предлагает администрация города, такие как: оплата таможенных издержек при перевозке товаров из-за рубежа в Молдову, предоставление полного социального пакета, единовременная материальная помощь каждому члену семьи, освобождение от местных налогов, помощь в открытии бизнеса, социальные магазины и аптеки. За год все эти льготы позволяют сэкономить до 2 тыс. евро. Мы хотим, чтобы все эти льготы работали на государственном уровне, с этим мы идем в парламент. Мы хотим, чтобы программа была принята и внедрена”, - сказал кандидат.

Отметив ход избирательной кампании в округе №49, Валерий Клименко сказал, что здесь возникают трудности, потому что, если в Молдове избирательные округа находятся в пределах одного или нескольких районов, что позволяет проводить встречи с гражданами в каждом селе, то в случае округа, которого он представляет, физически это практически невозможно. Кроме того, большинство людей, с которыми он уже встречался, говорят, что обещания политиков в ходе избирательных кампаний не меняются в течение 30 лет, и „они впервые увидели, чтобы участвующая в выборах партия, а именно Политическая партия „Шор”, сначала что-то сделала, а затем хочет сделать то же самое, что сделала в Орхей, и по всей стране”.

Представитель Дорина Фрэсыняну, кандидата по одномандатному округу №49 со стороны Избирательного блока ACUM Платформа DA - ПДС Владимир Боля отметил, что Дорин Фрэсыняну является членом диаспоры с 2010 года, с тех пор как начал учебу в лицее. Владимир Боля утверждает, что в Молдове с момента обретения независимости сложилось некорректное отношение к диаспоре, которая рассматривается только на уровне статистики. „В Молдове политики вспоминают диаспору только в предвыборной кампании и проявляют себя концертами, командировками политиков, бурными аплодисментами, потом их забывают, оставляют одних с государствами, в которых они живут, что не допустимо. Мы считаем, что Дорин Фрэсыняну будет очень хорошим представителем диаспоры в следующем парламенте с очень сильной командой за спиной”, - сказал он.

По словам Владимира Боля, команда ACUM сделает так, чтобы все посольства Республики Молдова за пределами страны строили настоящие отношения с молдавскими гражданами, находящимися за рубежом. Он также считает, что необходимо исключить общение политиков с диаспорой только через ассоциации диаспоры. Он говорит, что необходимо разработать инклюзивные политики, чтобы люди чувствовали себя гражданами Республики Молдова, имели право голоса, право решать будущее своей страны. Он считает, что все граждане должны быть равными перед законом.

Владимир Боля отметил, что в округ №49 входят многие страны, и для того, чтобы можно было встретиться с избирателями, нужно быть очень богатым человеком, чтобы позволить себе летать из одного региона мира в другой. Он считает, что государство должно было подумать об этом и принять меры, чтобы не только имитировать избирательный процесс, но и создать условия для того, чтобы эти кандидаты действительно встречались с избирателями.

Агентство IPN пригласило всех семи кандидатов, зарегистрированных по этому округу, но представители конкурентов от Демократической партии Молдовы Инна Сырбу, от Политической партии „Наша партия” Николае Цыпович и от независимого кандидата Игорь Тикуш сообщили, что не могут участвовать и делегировать своих представителей, в основном из-за того, что находятся в избирательном округе с избирательными мероприятиями.

В Округе №49 к Востоку от Республики Молдова будут открыты 27 избирательных участков в 11 странах: Азербайджане, Беларуси, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Израиле, Японии, Катаре, Российской Федерации, Турции и Украине.

Дебаты „Выбора 2019: Прошу выбрать меня депутатом от Восточной Диаспоры, потому что….” организованы Информационным агентством IPN в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализованного при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.