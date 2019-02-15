Подписан предварительный договор о покупке вновь выпущенных акций Moldindconbank

Агентство публичной собственности (АПС), от имени правительства Республики Молдова, и болгарская компания АО „Doverie–Invest” подписали предварительный договор о покупке вновь выпущенных акций системно значимого банка АО „Moldindconbank”. Предварительный договор с потенциальным покупателем выражает собой поддержку правительством повышения прозрачности и укрепления банковского сектора Молдовы, передаёт IPN.

В пресс-релизе Агентства публичной собственности отмечается, что пакет вновь выпущенных акций „Moldindconbank”, в количестве 3 173 751 единицы, будет приобретён АПС, а затем выставлен на продажу посредством аукциона на повышение на регулируемом рынке, в условиях прозрачности, согласно положениям статьи 541 Закона об управлении и разгосударствлении публичной собственности, постановлений правительства, правил Фондовой биржи и других регулирующих актов.

В аукционе на повышение вправе участвовать как потенциальный покупатель, подписавший предварительный договор – компания „Doverie–Invest”, так и другие потенциальные покупатели, получившие предварительное разрешение Национального банка. Победитель аукциона будет определён исходя из предложенной им цены акций.

Если компания „Doverie–Invest” не выиграет аукцион, то АПС приложит усилия для обеспечения того, чтобы эмитент предоставил победителю аукциона те же права, защиту и условия, что были предоставлены потенциальному покупателю в соответствии с предварительным договором.

В конце января правительство одобрило подписание предварительного договора о покупке и разгосударствлении вновь выпущенных акций „Moldindconbank”. Планировалось, что пакет акций в размере 63,89% будет приобретён АПС за более 760 миллионов леев.