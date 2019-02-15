Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине

В ближайшие недели пройдут выборы на Украине и в Молдавии. Что нам ждать от них? А также от действий США в Венесуэле и Афганистане? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде» ответил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

- Николай Платонович, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Руководство страны сегодня воспринимает эту дату как историческое или политическое событие?

- Данное событие следует рассматривать как исторический факт. Для ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан были как объективные, так и субъективные причины. В первую очередь, это было желание руководства СССР обезопасить свои границы от угроз, исходивших с афганской территории.

Не стоит забывать также, что на данный шаг Советский Союз пошел по просьбе законного правительства Демократической Республики Афганистан.

Уроки Афганистана и сегодня востребованы при выстраивании Россией политики в сфере региональной безопасности.

- Можно ли сравнивать действия американцев в Афганистане с действиями советских войск? Насколько вероятен, по Вашему мнению, вывод американских войск из Афганистана?

- Безусловно, сравнивать действия СССР и США некорректно. Советский Союз оказывал содействие руководству Афганистана в укреплении экономического потенциала страны, развитии общественных и государственных институтов, строительстве школ, больниц, объектов инфраструктуры, поддерживал порядок, борясь с террористическими и экстремистскими группировками. Афганцы помнят это и уважают русских до сих пор.

Американцы же в это время противодействовали советским войскам, создав для этого ультрарадикальную террористическую организацию «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в РФ), поставляя моджахедам новейшее оружие, боеприпасы и обмундирование. С афганской оппозицией работали американские инструкторы. Все это привело к поляризации и углублению раскола в афганском обществе.

Советские войска присутствовали в Афганистане менее десяти лет, а НАТО находится в этой стране уже почти в 2 раза дольше. За эти годы Североатлантический альянс не обеспечил безопасность в Афганистане, не выполнил ни одной задачи из предусмотренных мандатами Совета Безопасности ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии «Решительная поддержка», в том числе основную – ликвидацию террористических структур. В настоящее время численность Движения талибов* составляет примерно 60 тысяч человек, до 4 тысяч выросло количество боевиков ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ), официальные власти не контролируют свыше 60 процентов регионов страны, а производство наркотических средств на территории этой страны выросло в 43 раза.

Что касается вывода натовского воинского контингента, то мы слышали подобные заявления от американских официальных лиц. Но в реальности они пока не реализуются. И мы наблюдаем, что США создают систему прямой зависимости Афганистана от американского вооружения и военной техники, чтобы тем самым закрепиться в стране на долгие годы.

В целом же присутствие Вашингтона не просто дестабилизировало обстановку в Афганистане, а отбросило развитие страны на десятилетия.

В это же время США практикуют вмешательство во внутренние дела других стран, реализуя свой лозунг «Америка - прежде всего». Но такие действия всегда приводят к дестабилизации обстановки, к хаосу либо разрушению государств. Мы это видели на Балканах, в Ираке, Ливии, в ряде государств постсоветского пространства, а сегодня мир стал свидетелем того, как Белый дом стимулирует раскол в венесуэльском обществе.

О МАЙДАНЕ В КИШИНЕВЕ

- Говоря о постсоветском пространстве, какова, по Вашим данным, степень вовлеченности Запада в избирательный процесс в Молдавии, где 24 февраля пройдут парламентские выборы, и разворачивается борьба между западниками и сторонниками отношений с Россией?

- Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии. И это станет возможным в случае победы на предстоящих выборах сторонников этого курса и формирования соответствующей прозападной коалиции.

При этом опросы населения показывают, что в избирательной кампании лидирует партия социалистов президента И.Додона, выступающая за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, и против румынизации независимой Молдавии.

Однако это Запад не устраивает. В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Игоря Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании.

Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада. Это привычная политика творцов «цветных революций». Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 г., когда был осуществлен государственный переворот.

В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента.

Вместе с тем хотелось бы, чтобы выборы в Молдавии прошли честно и беспристрастно.

О ШАНСАХ ПОРОШЕНКО

- Вы упомянули Украину. 31 марта там состоятся выборы главы государства. Можно ли говорить о справедливых и честных выборах в этой стране?

- То, что предстоящие президентские выборы не будут справедливыми и честными, было очевидно задолго до начала избирательной кампании всем, и в первую очередь самим украинцам. Компетентные органы Украины уже получили и получают сотни жалоб о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Фиксируются случаи незаконной агитации и подкупа избирателей.

Как показывают результаты опросов общественного мнения, Порошенко не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. У него практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок. Украинцы не верят в способность действующего президента и его окружения вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса. Единственная надежда Порошенко - широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий.

На Западе также нет иллюзий относительно легитимных шансов Порошенко. При этом США и их союзники упорно тянут его на высший государственный пост, ведь он беспрекословно выполняет все указания не только Вашингтона, но и Брюсселя тоже. Поэтому западников не интересует тот факт, что за четыре года его президентства значительная часть населения Украины обнищала, а миллионы граждан покинули страну в поисках лучшей жизни. Кроме того, нет никаких подвижек в урегулировании ситуации на Донбассе. Переизбрание же Порошенко приведет к еще большему расколу и в обществе, и самой Украины.

Не все граждане Украины смогут принять участие в волеизъявлении. Действующая власть заведомо лишила права участвовать в выборах миллионы украинцев, живущих в нашей стране, и жителей ДНР и ЛНР, которых Киев, кстати, считает гражданами Украины.

Исключив их из избирательного процесса, созданы предпосылки для фальсификации выборов с «правильным» для Порошенко результатом.

В этом же контексте следует рассматривать запрет на въезд на Украину российским наблюдателям в составе БДИПЧ ОБСЕ, которые в отличие от западных представителей не способны покрывать фальсификаторов.

Таким образом, на Украине созданы условия для самых грубых нарушений избирательного процесса. Вспомните выборы 2004 года, когда в нарушение Конституции был назначен третий тур, чтобы протащить в президенты Ющенко.

К сказанному можно добавить, что Запад ради сохранения действующей антироссийской киевской власти, сознательно закрывает глаза на рост неонацизма на Украине, ставшего для руководства страны практически государственной идеологией.

Между тем точно также западники «не видели» возникновение нацизма после Первой мировой войны. А многие промышленники, в первую очередь из США, считали нацистов своими партнерами по бизнесу. К сожалению, Запад не хочет делать выводы из истории.

О РАЗНИЦЕ В ПОДХОДАХ

- Считаете ли Вы, что у нас на глазах система международных отношений претерпевает значительные изменения, а действующие ранее нормы международного права перестают работать?

- В целом мировое сообщество соблюдает нормы международного права, однако отдельные государства ими пренебрегают.

Это проявляется в игнорировании положений Устава ООН и других ключевых международных документов, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, вводе воинских контингентов на территорию других стран без обращения или согласия законных властей или санкции Совета Безопасности ООН.

Так, США и их союзники, на незаконных основаниях присутствуют в Сирии, грубо вмешались в жизнь Ливии, Ирака, Венесуэлы. Односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе также является опасным примером нарушения международных договоренностей, а их решение о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьезным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений.

И это происходит в то время, когда в самих США углубляются внутриполитические противоречия, которые не позволяют найти единство между разными ветвями власти.

Россия, в свою очередь, остается верной принципам международного права, уважения суверенитета и независимости государств, выступает за решение внутриполитических противоречий при помощи законных механизмов и мирным путём, а не навязыванием извне.

Намерены и дальше продолжать планомерную работу с нашими партнерами, в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций.

- А с США?

- В том числе и с США на условиях взаимности и равноправия.