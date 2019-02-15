Эпидемия кори в Одесской области подступает к границам Молдовы

Эпидемия кори в Одесской области продолжает стремительно распространяться, поглощая все новые районы.

Если в Молдове вспышку кори в целом удалось купировать, в результате чего даже был отменен желтый код опасности, то у соседей на Украине ситуация продолжает ухудшаться. Болезнь уже вышла за пределы Килийского района.

По данным Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, болезнь активно переносят члены протестантской общины, которые отказываются делать прививки. Новые случаи заболевания корью уже были выявлены в селе Нерушай Татарбунарского раййона, в селе Котовка Беляевского района и в районном центре Измаиле.

Эпидемия началась в селе Шевченково. К настоящему времени корь уже подхватили 119 человек, в том числе 116 детей. Родители всех заболевших детей сознательно не прививали их из религиозных соображений. За неделю в Одесской области по области заболеваемость корью выросла на 15,4%, среди детей - на 24%.