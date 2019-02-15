Либеральная партия обвиняет Цопу и Нэстасе в присвоении денег

Либеральная партия направила запрос в Генеральную прокуратуру Германии в отношении беглых олигархов Виктора и Виорела Цопы и лидера ППДП Андрея Нэстасе. Их обвиняют в хищениях в особо крупных размерах из компании Air Moldova в 2000 году и нанесении ущерба государству в размере ста миллионов евро.

Об этом сообщил в фейсбуке лидер либералов Дорин Киртоакэ. В конце января он заявил, что Виктор Цопа, который в 2000-м был министром транспорта, при помощи посаженного сына Андрея Нэстасе, обманул тогдашнего президента Владимира Воронина, что он, якобы, нашел инвесторов из Германии для компании Air Moldova, но в итоге компания оказалась в руках Цопы.

Позднее эту схему разоблачили, а Air Moldova вернули в собственность государства. За это Европейский суд по правам человека заставил Молдову выплатить Виктору Цопе семь с половиной миллионов евро компенсации.

Андрей Нэстасе сообщил, что информация, представленная Дорином Киртоакэ, подтасована.