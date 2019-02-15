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Общество
Чудотворную икону Богородицы "Призри на смирение" доставили в столичный Кафедральный собор
15.02.2019

Чудотворную икону Богородицы "Призри на смирение" доставили накануне из Киева в столичный Кафедральный собор. Образ привезли в канун праздника Сретения Господа, который отмечают сегодня.

"Все иконы чудотворные, но эта особенная. Она нас защищает, дает здоровье и помогает нашим желаниям исполниться".

"Богородица всю жизнь с нами, и приходит на помощь, в каком бы состоянии человек не находился".

Икону привезли в Кишинев уже во второй раз.

"Икона будет находится в Кафедральном соборе до первого воскресенья великого поста, 17 марта. В это время собор будет открыт с семи утра до восьми вечера, верующие могут приходить и поклониться иконе", - сказал секретарь Митрополии Молдовы Вадим Кейбаш.

Икона является копией древнего образа, датируемого 1420 годом.


 
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