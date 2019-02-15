Дмитрий Чубашенко: Возвращение Ренато Усатого в страну зависит от голосования избирателей

Возвращение председателя Политической партии „Наша партия” Ренато Усатого в страну зависит от голосования избирателей. Вице-председатель ППНП, кандидат по округу №28 муниципий Кишинев Дмитрий Чубашенко говорит, что голосование граждан принесет кандидатов ППНП в законодательный орган, и у них будут рычаги и будут искать решения для инициированных на имя Ренато Усатого уголовных дел, передает IPN.

„Каждый голос за кандидатов Политической партии „Наша партия” - это голос за возвращение Ренато Усатого домой, это голос за восстановление справедливости, которое было нарушено в отношении него” - заявил Дмитрий Чубашенко в ходе передачи „Candidat” на телеканале TVC21.

По его словам, после того, как партия сформирует парламентскую фракцию в следующем законодательном органе, депутаты от ППНП потребуют законным путем от силовых структур, Генеральной прокуратуры и МВД ответить за „сфабрикованные на имя Ренато Усатого уголовные дела”, и почему ни одно из этих дел не было отправлено в суд, а хранятся на полках?

Дмитрий Чубашенко говорит, что эти два рычага: голосование граждан и формирование фракции в парламенте позволят лидеру ППНП вернуться в Республику Молдова.

Представитель ППНП говорит, что расходы формирования в нынешней кампании очень скромны и что лидер партии Ренато Усатый не помогает финансово формированию.

Лидер „Наша партия” и бывший мэр Бэлць Ренато Усатый находятся в Москве с 2016 года и объявлен в розыске. Его обвиняют в покушении на убийство бывшего банкира Германа Горбунцова, обвинения, которых Усатый отвергает.