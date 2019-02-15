Президент Игорь Додон представит в Мюнхене концепцию внешней политики Республики Молдова

Президент Игорь Додон объявил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвуют эти дни, представит „концепцию сбалансированной внешней политики”. Эта концепция основана на принципе постоянного нейтралитета Республики Молдова.

„Мы разработали довольно серьезный документ, и в течение последних нескольких месяцев обсуждали этот проект, в целом, и в Москве, и в Вашингтоне, Париже, Берлине, Вене. Я лично обсуждал этот проект и с Путиным, и с Макроном, Меркель, Трампом. Эта концепция будет представлена в пятницу или субботу в Мюнхене. Интерес велик”, - заявил президент в ходе передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova.

По словам Игоря Додона, за последние десять лет впервые глава государства приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, в которой участвуют десятки глав государств и правительств, которые будут представлять все важные государства в мире.

Глава государства отметил, что наметил 6-7 двусторонних встреч с главами государств и представителями различных учреждений. „В том числе с европейскими комиссарами, с которыми необходимо поговорить о ситуации в Республике Молдова и о том, что будет после выборов 24 февраля, в зависимости от результатов” - заявил президент.

Игорь Додон отметил, что представит свою позицию относительно внешней политики в рамках круглого стола. „Я продвигаю принцип сбалансированной внешней политики. Что это значит? Мы сохраняем отношения с Европой, подписанные нами соглашения, разрабатываем эти соглашения, но восстанавливаем отношения с Россией, не предпринимаем антироссийских или антиевропейских или антиамериканских действий”,- отметил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что в ближайшие недели у него может состояться рабочий визит в Турцию, в ходе которого обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом некоторые проекты для Республики Молдова.