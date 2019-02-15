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Экономика
В Единцах ищут водителя на 20 тысяч леев в месяц
15.02.2019

В Единецком районе появилась вакансия с рекордной зарплатой водителя.

По данным Национального агентства занятости населения доводит на 11 февраля 2019 года Единецкое предприятие готово платить водителю по 17−20 тысяч леев в месяц. Программисты в Кишиневе могут получить еще больше.

В столице размещены девять вакансия программистов со средней зарплатой в 30 тысяч леев. Кишиневе и Оргееве менеджерам предлагают зарплату в 25 тысяч леев. А вот агрономы оказались в конце списка зарплатных предложений. Их средний оклад не превышает 12 тысяч леев в месяц, уступая даже заплатам каменщиков (до 14 тысяч леев), сообщает Noi.md.


 
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