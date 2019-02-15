Как в Африке: США отказали в выдаче виз большинству молдаван

Слова официальных представителей США о партнёрстве с Молдовой оказалась разбиты статистикой выдачи виз.

По итогам 2018 год США резко ужесточили нормы выдачи виз гражданам Молдовы. По данным Госдепартамента США в пролом году отказ в выдаче визы получили 61,1% всех заявителей из Молдовы.

Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 49,12 %. США поместили Молдову в один ряд с такими странами как Иран, Сомали, Йемен.

Из стран СНГ такой же уровень недоверия к гражданам стран США продемонстрировали по отношению к Узбекистану 61,76 % (50,29 % в 2017 году), Грузии 62,35 % (61,09 % в 2017 году) и Киргизии 58,9 % (55,58 % в 2017 году).

В США оказалась рады и гражданам России. Из всех стран СНГ для россиян был характерен наименьший уровень отказов в получении визы – всего 14,89 % (11,61 % в 2017 году). На динамику отказов слабо повлияли даже ухудшение взаимоотношений между двумя странами. На втором месте по уровню доверия к иностранным гражданам оказалась близкая к России Белоруссия. Для нее доля отказов составил 23,26 % (21,69 % в 2017 году). А вот Украине серьезно просела. Для украинцев доля отказа составила 40,97 % (34,54 % в 2017 году).