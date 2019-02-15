Как снимали "Кин-дза-дза"

30 лет назад на советские экраны вышла философская комедия «Кин-дза-дза!». Министр кинематографии Александр Камшалов, прочитав сценарий нового фильма Георгия Данелии, честно сказал режиссёру: «Если бы это был не твой сценарий, я бы этот бред бросил читать на первой странице!». Так началась история киноленты «Кин-дза-дза!»…

Сказка для взрослых

Идея создания «Кин-дза-дзы» появилась у Данелии с подачи итальянского сценариста Тонино Гуэрра. Зимой 1984 года Гуэрра приехал в гости к советскому режиссёру и под впечатлением от русских морозов посоветовал кинематографисту снять что-нибудь тёплое. «У вас в России слишком холодные и длинные зимы — сделай сказку, чтобы можно было согреться», — сказал итальянец.

Георгий Николаевич Данелия — советский российский кинорежиссёр

Недолго думая Данелия (который на тот момент уже снял полюбившиеся зрителям лирические комедии «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня») решил делать свой следующий фильм в жанре фантастики, а действие перенести на жаркую планету. Интересно, что в качестве литературной основы кинематографист рассчитывал взять книгу Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», но экранизация шотландского романа так и не состоялась.

Данелия во время поездки в Тбилиси поделился идеей своей новой картины со сценаристом Резо Габриадзе, и в процессе обсуждения они решили полностью изменить её сюжет. Несколько месяцев кинематографисты потратили на создание оригинального сценария, однако работу не прекратили даже во время съёмок, постоянно дописывая, переписывая или же убирая целые фрагменты из текста.

Есть легенда, что пачка листов со всеми вариантами сценария фильма «Кин-дза-дза!» весила больше 5 кг, и судя по воспоминаниям Юрия Яковлева, это не выдумка.

«Ночью мы отдыхали, а Данелия с автором сценария Резо Габриадзе запирались в номере и писали, писали, и переписывали текст. Зачастую мы не знали, что будем завтра делать и говорить», — писал в своих мемуарах знаменитый исполнитель роли пацака Би.

Жара и прочие неприятности

Снимать фильм Данелия решил в песчаной пустыне на юге Средней Азии — Каракумах — и планировал сделать это весной, чтобы жара не мешала работе. Однако из-за исчезновения пепелаца (модели межзвездного корабля, созданного на «Мосфильме» специально для фильма) планы были нарушены.

По вине железнодорожников вместо туркменского Небит-Дага реквизит оказался во Владивостоке, и чтобы доставить его по адресу, потребовалось ещё полтора месяца.

В результате вылет съёмочной группы в Туркмению был перенесён на самое жаркое время года, что сделало более сложными и без того непростые съёмки: кинематографисты начинала свой день в гостинице в Небит-Дага в 6 утра, затем выезжали на машине вглубь пустыни, где находилась планета Плюк, а из-за невыносимой жары работали только рано утром и поздно вечером.

Однако неприятности съёмочной группе доставили не только несвоевременное исчезновение пепелаца и туркменская жара. В это же время на «Мосфильме» велась подготовка к съёмкам фильма Сергея Бондарчука «Борис Годунов», из-за чего пошивочный цех киностудии оказался перегружен.

Костюмы для героев картины «Кин-дза-дза!» пришлось изготавливать практически всей съёмочной группе. Костюмеры и артисты обесцвечивали хлоркой самые обычные майки, фуфайки и кальсоны фабрики «Заря», а чтобы придать нарядам заношенный вид, выжигали их спичками.

Известно, что летний костюм героя Яковлева Данелия собственноручно красил чернилами в ванной комнате, а Станислав Любшин и Леван Габриадзе и вовсе снимались в личных вещах режиссёра. Более того, часть ценных вещей находили прямо на съёмках в Туркменистане, кинематографисты подбирали на улицах пружинки, тесемочки, мешочки, чтобы после использовать их для украшения инопланетян.

А сам Данелия вспоминал: «В Небит-Даге был расположен военный аэродром, и на свалках разбросаны потрясающие вещи. Я там с упоением рылся, а мне не разрешали, ведь свалки кишели скорпионами».

«Звёздная пыль»

Несмотря на все трудности: жару, пустыню, переезды, — съёмки проходили в прекрасной атмосфере. На площадке собралась весёлая кампания артистов: Станислав Любшин, Леван Габриадзе, Евгений Леонов, Юрий Яковлев. Однако их могло быть ещё больше.

Леонид Ярмольник

В фильме роль инопланетянина, спекулирующего космической пылью, должен был исполнить Леонид Ярмольник. Артист дважды выезжал в Туркмению на съёмки, но ему фантастически не везло. В первый его приезд сгорела декорация, а во второй — в эту же декорацию въехал пьяный водитель машины, предназначенной для электропитания операторского освещения.

Чтобы не испытывать судьбу, роль Ярмольника решили вообще убрать из сценария, а сам фильм выпустить в прокат под рабочим названием «Кин-дза-дза!», хотя ранее предполагалось, что он будет называться «Звёздная пыль» или «Космическая пыль».

Что означает название фильма «Кин-дза-дза»?

Кин-дза-дза — это название галактики, в которой находится планета Плюк, где происходят основные события фильма. Эта фраза ничего не означает и никак не переводится на русский язык, так как является выдуманной. По словам режиссёра Георгия Данелии, название фильма было придумано совершенно случайно.

«У нас поначалу в пепелаце (летательном аппарате) висел гамак. В нём раскачивался Леонов. К нему подсел Любшин, поинтересовался: „Что у тебя в портфеле?“ Леонов за ним, как эхо, повторял: „Феле-феле-феле...“ Дальше отвечает: „Зелень“. — „Какая?“ — „Кинза“. И давай петь: „Кин-дза-дза-дза...“ Всю дорогу пел. „Не можешь заткнуться?“ Песня испепелилась. Название осталось...» — рассказал Данелия.

Непонятный фильм

«Думаю, что и мы, исполнители ролей в „Кин-дза-дзе“, до конца не понимали, что же мы снимаем и что получится в результате. После первого просмотра на „Мосфильме“ я с интересом ждал реакции своего младшего сына Антона, прекрасно знающего кинематограф, и получил „восторженную рецензию“ с полным разбором и с заявлением, что это лучший фильм Данелии», — вспоминал Юрий Яковлев.

И хотя «Кин-дза-дза!» провалился в советском прокате, он пользовался огромным успехом на показах в молодых аудиториях — университетах, институтах. Взрослые зрители, в отличие от молодёжи, которая вслед за героями Данелии массово стала называть спички «кц», старые автобусы — пепелацами, а также по поводу и без говорить: «Ку!», не сразу разглядели в комедийной ленте философскую притчу.

Зато это уберегло «Кин-дза-дзу» от цензуры. Благодаря тому, что многие чиновники фильм просто не поняли, 1 декабря 1986 года состоялась мировая премьера «Кин-дза-дзы», а сам Данелия признал эту ленту своей лучшей работой.

Режиссер: Георгий Данелия

Сценарий: Георгий Данелия, Реваз Габриадзе

Оператор: Павел Лебешев

Композитор: Гия Канчели

Художник: Александр Самулекин, Теодор Тэжик

Премьера: 1 декабря 1986 года

Время: 135 мин.

Год: 1986

Страна: СССР

В главных ролях:

Станислав Любшин

Евгений Леонов

Юрий Яковлев

Леван Габриадзе

Ольга Машная

Ирина Шмелёва

Лев Перфилов

Георгий Данелия

Александра Дорохина

Галина Данелия-Юркова