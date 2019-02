"Кто хочет стать миллионером?": как это шоу делают в Германии

Передаче "Кто хочет стать миллионером?" немецкого телеканала RTL в этом году исполняется 20 лет. DW собрала самые интересные факты о шоу, рейтинг которого весьма высок до сих пор.

20 лет исполняется в нынешнем году с тех пор, как по немецкому каналу RTL начали транслировать телевикторину "Кто хочет стать миллионером?" ("Wer wird Millionär?") - немецкую версию британского шоу "Who Wants to Be a Millionaire?". У участников шоу в Германии есть шанс выиграть миллион евро. Чтобы заработать такую сумму, необходимо ответить на 15 вопросов разного уровня сложности.

DW собрала самые интересные факты о телешоу, впервые вышедшем в эфир в 1999 году, сразу завоевавшем огромную популярность и по сей день остающимся одной из самых рейтинговых передач немецкого телевидения.

Особенности концепции

Около 150 тысяч вопросов насчитывает база данных телепередачи "Кто хочет стать миллионером?". На сегодняшний день использовано меньше половины из них. Составлением вопросов к викторине занимается команда из десяти внештатных сотрудников. Концепция такова, что каждый вопрос должен быть интересным и вызывать горячее желание искать на него ответ (в том числе и у тех, кто смотрит телевикторину, сидя на диване у себя дома).

Во время одной из игр

Варианты, когда, например, участников просят назвать год рождения экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl) и предлагают на выбор несколько версий ответа, тут исключаются. Вместо этого вопрос будет звучать так: в год рождения кого из известных политиков состоялся первый чемпионат мира по футболу? Вопросы для конкретной телеигры отбирает специальная компьютерная программа, генерирующая их по принципу случайности. Поэтому даже ведущий узнает их содержание в последний момент.

Желающий принять участие в телепередаче "Кто хочет стать миллионером?" либо отправляет в соответствующее подразделение телеканала RTL почтовую открытку с заявкой, либо заполняет для этого специальный формуляр на интернет-страничке викторины на сайте RTL.

Когда кандидаты отобраны, каждому из них звонит сотрудник телекомпании и задает шесть вопросов: пять - на эрудицию, один - оценочный. Причем вам не скажут, правильно вы ответили или нет. Следующий этап конкурса - собеседование с кандидатами по скайпу, во время которого их просят рассказать несколько занимательных историй из жизни.

Дресс-код и запрет для беременных

Участники телеигры "Кто хочет стать миллионером?" должны взять с собой на передачу от трех до пяти различных нарядов. Одежда черного, белого и ярко-красного цветов - табу. Запрещены также костюмы с узорами, надписями, логотипами брендов. Такой дресс-код распространяется и на человека, который участника игры сопровождает и сидит среди других зрителей. Кроме этого, в телестудию не допускаются беременные.

Тот, кто хочет посмотреть телешоу "Кто хочет стать миллионером?" прямо во время его записи в телестудии, должен запастись терпением. В настоящее время билеты на викторину продаются за четыре года вперед.

Участник игры не имеет права сразу же давать ответ на поставленный вопрос, даже если он абсолютно уверен в его правильности. Ему нужно подождать секунд двадцать, чтобы и у зрителей была возможность подумать.

Приветствуя участников викторины, ее ведущий лишь коротко пожимает каждому руку. Обмениваться с ними какими-либо репликами до начала шоу запрещено.

По всей строгости

Ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" не знает ответов на вопросы викторины. Лишь после того, как участник даст свой ответ на тот или иной вопрос, на дисплее у ведущего появляется надпись "правильно" или "неправильно".

Краткую информацию об участниках ведущий получает непосредственно перед передачей, причем узнает только какие-нибудь забавные факты о них. Будет ли он озвучивать эти данные во время шоу, позволено решать ему самому.

После окончания съемок - никаких застолий и шампанского. Фотограф телекомпании лишь делает групповой снимок участников шоу вместе с ведущим, а потом рассылает их адресатам на память.

В команде миллионеров

Денежная премия, которую выиграл тот или иной участник, перечисляется на его счет в банке в течение 10-14 дней после телепередачи.

В последний раз миллион достался аспиранту из Мюнстера Леону Виндшайду

На сегодняшний день стать миллионером, участвуя в телевикторине RTL, получилось у 14-ти человек. Последним, кто разбогател здесь на миллион евро, стал молодой аспирант из Мюнстера Леон Виндшайд (Leon Windscheid), который в декабре 2015 года, накануне своего 27-летия, в одночасье обзавелся состоянием. "Из скольких частей состоит классический кубик Рубика?" - таков был последний и решающий "вопрос на миллион". После долгого раздумья и всевозможных вычислений Леон дал верный ответ: "Из 26".

Гюнтер Яух: один на миллион

У телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" - бессменный ведущий: Гюнтер Яух (Günther Jauch). Он входит в число самых высокооплачиваемых телеведущих Германии. О его частной жизни известно немного. Вот уже больше 30 лет у него одна и та же спутница жизни - Доротея Зилер (Dorothea Sihler). К телевидению она никакого отношения не имеет. Доротея - физиотерапевт. Свои отношения пара официально зарегистрировала в 2006 году.

Гюнтер Яух с супругой Доротеей

У Гюнтера и Доротеи - четыре дочери: две - кровные, две - приемные. Шоумен тщательно оберегает свою семью от настойчивых журналистов - не хочет, чтобы его родные были у всех на виду. Яух активно занимается благотворительностью.