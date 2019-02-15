Интервью 15-летний миллионер из Кишинева: «Если в 18 лет я буду зарабатывать 150-200 тысяч леев в месяц, больше учиться не буду!» Мы подробно поговорили с Никитой Черноусовым, который был героем популярного ток-шоу на российском ТВ, о том, как ему удается зарабатывать по 70 тысяч леев Напомним, что 15-летний лицеист Никита Черноусов приехал в Москву на Первый канал и рассказал Александру Гордону в эфире передачи «Мужское и женское» о том, как открыл свой собственный успешный бизнес в Кишиневе, зарабатывает больше 77 тысяч в месяц, а недавно даже приобрел автомобиль. Мол, занимается ремонтом мобильных телефонов и оргтехники. Мы поговорили с экспертами в области ремонта мобильных телефонов, которые выразили сомнение, что в Кишиневе, работая в этой сфере, можно зарабатывать такие деньги. Тем более, что никто из специалистов такого коллегу, как Никита не знает. Затем нам удалось связаться с самим Никитой и поговорить с ним. - Вы написали, что я не учусь в лицее, что забрал документы еще в прошлом году, - говорит Никита. - А куда я же хожу каждый день? - Я звонил в приемную лицея, со мной очень неохотно разговаривали, даже представиться не хотели. Сухо так сказали, что вы забрали документы и ушли из лицея. Может, они недовольны тем, что вы уделяете время не только учебе, но и бизнесу, или что вы зарабатываете больше них? - Или не хотят шумихи вокруг своего учебного учреждения. - Эксперты считают, что в Молдове на ремонте телефонов нельзя зарабатывать по 70 тысяч леев в месяц... - Я с экспертами полностью солидарен по этому вопросу. С ремонтом у меня сейчас выходит не так уж и много — примерно 15-16 тысяч леев в месяц. Но, помимо ремонта, я еще занимаюсь продажей телефонов. Есть связи в городе, приходит партия телефонов, я их сразу отдаю. Это сейчас приносит большую часть прибыли. Я наладил поставки айфонов, уже есть пару сервисов в городе, которые у меня сразу покупают эти телефоны, ибо цена слишком заманчивая. Я выступаю в роли оптовика, есть определенные поставщики, с которыми я работаю, и отдаю телефоны, сразу, как они у меня появляются. Но и иногда продаю их и в розницу. Я продаю айфоны, на них сейчас большой спрос. Я довольно известен в этой сфере, ибо у нас есть чат, где все люди, занимающиеся ремонтом, там регулярно мы общаемся. Также у меня имеются онлайн-проекты, связанные с трейдингом на бирже. Есть еще и инфо-бизнес. То есть, я помогаю ребятам зарабатывать деньги, обучаю их. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ Удалось выяснить, что Никита является участником полутора десятка групп ВКонтакте, среди которых: - Халява от Трейдера (продажа и разыгрыш наборов скинов для игры Counter-Strike); - нескольких групп по купле-продаже игровых аккаунтов на платформе Steam; - а также группы, посвящённой заработу на Android и iPhone с помощью мобильного приложения. Возможно, Никита именно так видит трейдинг и биржи, а на рынок Forex выйдет позже. - Вы купили Ipad в Кишиневе. Зачем, если могли его также заказать по Интернету? У нас же они дороже, чем даже в Москве... - Я его купил на сайте купи-продай, а не в магазине, поэтому он мне обошелся дешевле. - Раз вы занимаетесь ремонтом телефонов, то почему ваши коллеги вас не знают? Меня не знают в Фэйсбуке, потому что я там не рекламируюсь. Я известен в узких кругах, акцент делают на ВК и на сайт. В ВК у меня конкурентов нет, у меня там более 2 тысяч подписчиков. А утверждать, что меня никто не знает, просто потому что меня нет в ФБ, это полный БРЕД! Многие недооценивают ВК, будь то Россия или Молдова. И я этим пользуюсь. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ Тем не менее, страница iPochinil на Facebook существует. Она была создана 15 августа 2018 года. То есть через месяц, как по словам Никиты он организовал свой бизнес. Первая публикация датируется 21 августа 2018, тогда же были добавлены цены на ремонт. На данный момент страница нравится 232 людям, а подписаны 238 человек. Среднее количество лайков у публикаций - от 1 до 5. А кол-во просмотров 1-й публикации = 67. Также обнаружен канал на YouTube, который зарегистрирован 23 сент. 2018 г. На канале выложено 2 ролика (ремонт телефонов), оба 24 сент. 2018 г. Всего 193 просмотра. В Instagram Никита предлагает франшизу выездного ремонта iPochinil. Цель - крупные города РФ. Франчайзер обещает помощь в поиске мастеров по ремонту, поставщиков запчастей и аксессуаров, обучение операционным нюансам, скрипты продаж, таблицу финансового учёта и т.д. В предложении фигурируют выражения: роялти 4% и паушальный взнос 24,990 руб. Возможно, это и есть его инфобизнес. Предложение по франшизе было опубликовано в Instagram 9 недель назад, то есть в середине декабря 2018. Буквально за месяц до выступления Никиты на российском телеканале в конце января 2019 года (но, как известно, такие передачи не идут в прямом эфире). То есть, не исключено, все «закрутилось» сразу после съемок. - Вы писали о том, что в месяц чините примерно 80 аппаратов. Но это же не реально, учитывая, что вы ходите в лицей, делаете уроки... - Я сам ремонтом не занимаюсь. У меня есть мастера, я работаю как посредник. Есть мастера на выезд, я договариваюсь с ними, даю определенный процент им. Я принимаю заявки от клиентов и даю их мастерам. Бывает, что сам еду к клиенту на адрес, забираю телефон и отвожу в сервис. Если клиенту так удобнее... У меня цены ниже. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ Делим 16 тысяч на 80 аппаратов и получаем 200 лей. Заявленная цифра в 16 тысяч больше похоже на общий объём продаж (оборот), чем на чистый заработок молодого человека. - Сколько времени вы уже занимаетесь бизнесом? - С июля прошлого года. Январь у меня выдался рекордным, я заработал более 300 тысяч российских рублей, это примерно 77 тысяч леев. Это мой рекорд. А в среднем у меня выходит 200-220 тысяч рублей чистыми. Домен ipochinilmd.pro зарегистрирован 08 декабря 2018 года ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ Согласно сервису Whois, домен ipochinilmd.pro зарегистрирован 08 декабря 2018 года. А передача Мужское / Женское с участием Никиты Черноусова была 25 января 2019 года. Посещаемость сайта - 45 уникальных посетителей в день и порядка 1300 в месяц. И эти во многом благодаря ажиотажу после передачи на ТВ и бурных обсуждений в соцсетях. Вряд ли сайт с такой скромной посещаемостью может обеспечить большой приток клиентов. Ведь далеко не каждый посетитель позвонит, не то что сделает заказ. Согласно статистике, покупателями становятся порядка 1-2% от общего числа посетителей сайта. - Почему вы в рублях считаете? - Мне так удобнее. Потому что я долгое время находился в России, жил там. Все свои деньги я перевожу на карточку в рубли, мне так удобнее. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ Ориентирован на Российкого потребителя Что касается ВК - он в основном ориентирован на российскую аудиторию. Косвенным тому подтверждением служит тот факт, что в группах Никиты не удалось обнаружить ни одного участника с молдавской фамилией. Более того: ни одной фамилии на латиннице. Выборочно зайдя на страницы участников групп Никиты - можно убедится, что практически все участники указали в качестве страны проживания Россию. - Как ваши одноклассники относятся к тому, что вы столько зарабатываете? - Некоторые — с уважением, некоторые — с завистью. Никто из них не пытается одолжить у меня денег или «раскрутить» на что-то. Одному из одноклассников тоже помогаю зарабатывать. - Как родители относятся к тому, чем вы занимаетесь? - Они узнали об этом только тогда, когда им позвонили с российского телевидения. До этого они ничего не знали. - Разве они не видели, что у вас появились деньги? - Я их прятал. Они знали, что я занимаюсь ремонтом, но они не знали, сколько денег у меня выходит. Деньги в семейный бюджет я не вношу. Коплю деньги на квартиру в Кишиневе. Хочу закрыть свои базовые потребности — нормальная квартира и нормальная машина. - Машину вы уже купили... - Да, купил «Дачию Логан», а я хочу BMW. - Бизнес учебе не мешает? - Конечно, стоит чем-то жертвовать, но я стараюсь, учусь хорошо. Понимаю, что бизнес — это непостоянство, может произойти обвал рынка, поэтому необходимо уделять много времени учебе. Собираюсь поступать в колледж информатики, а затем в университет на программирование. Но, если к 18 годам я буду зарабатывать больше 150-200 тысяч леев в месяц чистыми, то я уже поступать в вуз не буду. Посмотрим... ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ Скорее всего, парень хочет и ему удается делать деньги из воздуха. Ему повезло, и он каким-то чудом попал на 1-й канал к Гордону. Там его пропиарили и теперь он предлагает некий инфопродукт. Разумеется, и до него существовала услуга выездного ремонта, в том числе = в Кишиневе. Но у нашего Никиты есть ИМЯ. Что ж, пожелаем ему удачи! Фрагмент передачи "Недетский бизнес".Первый канал ЛЕОНИД РЯБКОВ

kp Наш канал в Telegram Количество просмотров: 94 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости