Киртоакэ обратился в прокуратуру Германии из-за многомиллионных хищений в Air Moldova

Дорин Киртоакэ направил в прокуратуру Германии обращение, призвав возбудить дело о мошеннических схемах руководства «Air Moldova», вследствие которых Республике Молдова был нанесен ущерб в десятки миллионов евро.

На своей странице в соцсетях лидер Либеральной партии опубликовал копии документов (на английском языке), направленные правоохранительным Германии, в которых изложены подробные детали дела.

В комментарии к публикации Дорин Киртоакэ написал (примечание редакции -стилистика при переводе сохранена)

- Обращение на имя Генеральной прокуратуры Германии в связи с аферой группировки Цопа-Цопа-Нэстасе из «Air Moldova», начиная с 2000 года и ущерб в 7 миллионов евро, 15-20 лет назад, нанесён ущерб государственному бюджету Республики Молдова, ущерб который с учетом инфляции, интереса и тд, на сегодняшний момент составил 70-100 миллионов евро.