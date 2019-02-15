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Политика
Не лесбиянка я: Как правая оппозиция в Молдове в лице Майи Санду опровергла слухи о своей сексуальный ориентации
15.02.2019

Майя Санду заявила во время пресс-конференции 15 февраля, что она «не лесбиянка и никогда не была такой, к сожалению троллей».

Так она прокомментировала появившиеся в соцсетях фото и видео, где изображена женщина, похожая на нее.

На фото якобы Майя Санду с подругой.

Фото и короткое видео были опубликованы в одном из телеграм-каналов , где женщина, похожая на Майю Санду идет по улице, держась за руку с другой женщиной. Фотографии и видео тут же начали распространять в соцсетях.

Источник: nokta

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