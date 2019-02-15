Граждане Молдовы перешли на расчеты банковскими карточками

На конец 2018 г. в Молдове находилось в обращении более 1,936 млн. банковских карт, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального банка, за год в стране эмитировано 613,7 тыс. карт, а изъято из обращения 413,5 тыс.

Число операций с использованием карт, эмитированных в РМ, возросло с 40,3 млн. до 50,2 млн. Причем 26,4 млн. операций (+2,2 млн.) касались снятия денег, а 23,7 млн. (+7,7 млн.) - безналичных платежей -

Более 10,1 млн. (+4 млн.) операций произведено с молдавскими карточками за рубежом. В основном (9,9 млн.) - для безналичных платежей.

Сумма операций с молдавскими карточками за год увеличилась на 16% и составила в РМ 51,918 млрд. леев ($3,054 млрд.), а за рубежом - в девять раз меньше - 5,9 млрд. леев.

Более 6,5 млн. (+1,6 млн.) операций проведено в Молдове с зарубежными банковскими карточками, на 7,248 млрд. леев ($426,3 млн.), в том числе 3,868 млрд. леев - для снятия денег.

Число POS терминалов в Молдове в 2018 г. возросло с 16,6 тыс. до 18,1 тыс., банкоматов - с 1 099 до 1 138.