Конец великого магистра: Александра Друзя отстранили от эфиров на Первом канале. Что будет дальше со "Что? Где? Когда?"

История «Что? Где? Когда?» - это 44 года легенды. История скандала с участием Александра Друзя - это три дня и короткая хроника.

В среду Илья Бер подал жалобу в комиссию по этике «Что? Где? Когда?» и сообщил, что к нему, редактору интеллектуальной программы «Кто хочет стать миллионером?» обратился Друзь с предложением победить выигранные деньги, если Бер предоставит правильные ответы на вопросы. Бер согласился, «чтобы вывести Друзя на чистую воду», но вопросы подменил. В результате Друзь, который играл вместе с Виктором Сидневым, не ответил на последний вопрос на три миллиона, и знатоки ушли с несгораемой суммой в 200 тысяч рублей. В доказательство переговоров Бер приложил аудиозапись переговоров с Друзем. Магистр игры, шестикратный обладатель Хрустальной совы молчал почти сутки, а потом распространил заявление, в котором отметил, что сам пытался поймать нечистого на руку редактора. Но подлинность аудиозаписи признал.

Дело, как водится, темное. Но если сейчас замерить индекс доверия к интеллектуальным шоу на ТВ, думается результат окажется грустным...

Телевизионная анафема

Три дня потребовалось телевизионщикам, чтобы решить - что делать. В итоге Друзя и Бера отстранили от участия в программах Первого канала.

Вот текст заявления:

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?».

Наконец-то официальный комментарий дал генеральный директор телекомпании «Красный квадрат», которая и производит «Кто хочет стать миллионером?» Илья Кривицкий.

Он принял решение не выплачивать Сидневу и Друзю даже выигранные 200 тысяч.

Александр Друзь и Виктор Сиднев в студии передачи "Кто хочет стать миллионером?".Фото: ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вот текст выверенного по словам и аккуратного обращения к миру Кривицкого:

«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» – какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался – в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск «Миллионера». Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок».

Все вроде бы верно и правильно. Непонятно, почему эти решения не были озвучены сразу. Ведь понятно, дело не чисто. Понятно, что разговор о подкупе был (и не так важно кто кого там «проверял»). Чего ждали телевизионные начальники?

Александр Друзь впервые появился на съемках передачи "Что? Где? Когда?" в 1981 году.

Что будет со «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь - абсолютный символ программы. Он самый титулованный, самый знаменитый. Столп и опора. Как среагировали знатоки?

Большинство из них отказываются от комментариев. Те, кто соглашаются говорить повторяют примерно одно и то же. «Не верим». «Поддерживаем Александра». «У нас обмана быть не может». «Это страшный удар по «умным» играм».

Ничего не говорит «господин ведущий» Борис Крюк. Хотя именно он-то и должен высказать свое мнение, как минимум отгородиться от обвинений в том, что у знаменитой программы «рыльце в пушку».

2003 год, Александр Друзь кладет цветы к памятнику создателю и ведущему телепрограммы "Что? Где? Когда?" Владимиру Ворошилову. Фото Константина Кижеля (ИТАР-ТАСС)

Зато уже дважды, пусть и через письменные обращения, высказалась Наталья Стеценко. Мама Бориса Крюка, вдова легендарного ведущего программы Владимира Ворошилова. Сейчас Наталья Ивановна генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», почётный Президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Сначала она эмоционально написала, что хотела бы «надавать пощечин» всем участникам этой истории. А потом выступила со следующими словами:

«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, ему 63 года и никогда он не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок»

Александр Друзь - магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова».

Что будет с участниками конфликта?

Судьба Ильи Бера туманна. Думается, не в одном, так в другом интеллектуальном шоу он себе место найдет, тем более, что он не так уж и часто сам появлялся на экране.

А вот с Александром Друзем все сложнее. Это, пожалуй, первый случай, когда человека официально отлучают от Первого канала. Да и остальные вещатели едва ли захотят связываться со знатоком, за минуту ставшего скандальным. Популярность Александра Абрамовича во многом основана на регулярных появлениях на экране, и такое отлучение серьезный удар...

Впрочем, уже в эти выходные мы снова увидим господина Друзя в «Что? Где? Когда?». Программа (редкий случай) выйдет в записи, эфир был записал еще 31 декабря. Так что в воскресенье вечером Александр Абрамович как ни в чем ни бывало появится в смокинге среди зрителей «интеллектуального казино».

РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем.

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину «Кто хочет стать миллионером»

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст.

Александр Друзь после скандала с редактором шоу «Кто хочет стать миллионером» слег с давлением

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь решал в своей жизни такие задачки, что далеко не каждому интеллектуалу по зубам. Но сейчас на кону у обладателя «Бриллиантовой совы» блиц: как достойно выйти из скандала с главным редактором шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером.