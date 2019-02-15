Bloomberg: Одержит ли Россия верх на выборах в Молдове?

«Россия по-прежнему имеет рычаги влияния на соседей, благодаря своей обширной территории, энергопоставкам, военной мощи и крупным русскоязычным общинам в некоторых из стран-соседей, однако, одержит ли она верх на предстоящих в Украине и Молдове выборах?». Таким вопросом задается агентство Bloomberg (США), считая, что ответ на него «будет иметь важные геополитические последствия».

Как передает «ИНФОТАГ», в материале на эту тему автор отмечает, что РФ также «опирается на коррумпированную элиту, миграцию и ослабление поддержки со стороны Запада в надежде удержать бывшие советские республики в своеобразном чистилище - не позволяя им демократизироваться и интегрироваться с Западом, с одной стороны, но и не принимая в собственную сферу влияния, с другой стороны».

«Эта мрачная история хорошо читается на примере Молдавии», - считает Bloomberg, приведя две противоположные точки зрения о значении ее отношений с РФ от ДПМ и ПСРМ.

«Драма «Запад против России», которую раз от разу разыгрывают две партии, уже навязла в зубах. Молдова рискует попросту застрять в состоянии экономического застоя. Украине это будущее тоже светит. В обеих странах власть по-прежнему удерживают олигархи, прибравшие к рукам рычаги управления еще в 1990-х и упрямо сопротивляющиеся всяким реформам», - говорится в материале.

По словам автора, «Европа начинает терять терпение, поскольку раз за разом получается так, что так называемые борцы за демократию заинтересованы лишь в том, чтобы удержать власть, обогатить сторонников и нажиться самим».

«Системный кризис Молдавии российским интересам на руку, но победы он еще не гарантирует», - делает вывод Bloomberg.