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«Большой пакет для Молдовы» представил в Мюнхене Игорь Додон
15.02.2019

Игорь Додон провел неформальные консультации в рамках круглого стола, посвященного ситуации в Республике Молдова.

Сегодня, 15 февраля, президент Молдовы Игорь Додон «на полях» Международной конференции по безопасности в Мюнхене провел неформальные консультации в рамках круглого стола, посвященного ситуации в Республике Молдова. Глава государства подтвердил позицию, которая заключается в том, что шанс на развитие Республики Молдова будет использован лишь при условии соблюдения сбалансированной внешней политики, сохранения и укрепления принципа постоянного нейтралитета, то есть при реализации концепции «и…и…», а не «или…или…» в отношении Молдовы.

- В этом контексте изложил присутствующим основные параметры документа под названием «Большой пакет для Молдовы» и подтвердил намерение продолжать усилия по реализации тех позиций, которые изложены в этом документе, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По завершении круглого стола Игорь Додон запланировал провести двусторонние встречи с зарубежными лидерами и продолжить неформальные консультации на влиятельнейшей площадке Мюнхенской конференции, где глава молдавского государства не выступал с 2007 года. 


 
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