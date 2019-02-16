Знает ли Унтилэ, что такое тарифы?

В интервью порталу Трибуна новый генеральный директор административного совета национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Вячеслав Унтилэ ответил на вопрос о своем отношении к тарифной политике.

«Я считаю, что к тарифной политике необходим более жесткий подход, - сказал Унтилэ. - Она должна соответствовать принципам рыночной экономики, чтобы обеспечить и прибыльность предприятий, работающих в данной сфере под руководством НАРЭ, и соблюсти права потребителей. НАРЭ должно не только утверждать тарифы и следить за тем, чтобы они соответствовали действующим методологиям, но и следить за правильностью их применения. Принцип «максимальная эффективность при минимальных затратах» должен соблюдаться не на словах, а на деле, а НАРЭ должно обеспечить, чтобы он лежал в основе всех видов деятельности в регулируемых областях».

Заявление Унтилэ возмутило пользователей социальных сетей.

«Тарифы не имеют никакого отношения ни к рыночной экономике, ни к прибыльности предприятий! – написал в Facebook Майя Лагута. - Тариф должен быть установлен исключительно на основе технико-экономических показателей, позволяющих содержать всю энергосистему в соответствии с нормами СНиП, а прибыль предприятия должны получать исключительно из эффективности своей деятельности!...

Я помню времена, и у меня есть тому подтверждающие документы, когда в тарифы включались даже выплата дивидендов. И именно для сокрытия произвола и беззаконий придумывают каждые два года новые методологии расчёта тарифов, посредством которых спрятаны необоснованные расходы, включаемые в тарифы. За счёт какой «эффективности» у «Термоэлектрики» прибыль 100 000 000 лей?! Только за счёт незаконного завышенного тарифа и махинаций...

Унтилэ обещает в целях улучшения защиты прав потребителей осуществлять более строгий контроль в регулируемых областях, а также изменить подход к рассмотрению жалоб потребителей. Обращаясь в НАРЭ, люди должны знать, что регулирующий орган действует в целях защиты и продвижения их интересов. Только такой подход поможет изменить восприятие деятельности НАРЭ, убедить людей, что учреждение служит народу».

Бывший дорожный полицейский даже не понимает, что «обеспечить прибыльность предприятий, работающих в данной сфере», - значит обеспечить убыточность всех прочих предприятий, так как тарифы – составной элемент ценообразования!