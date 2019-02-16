Влад Плахотнюк: Сейчас Молдове, чтобы прогрессировать, как никогда ранее нужны стабильность и спокойствие

Интервью с председателем Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком

Какой след, на Ваш взгляд, оставил 2018 год в политической истории страны?

Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Иногда у политиков возникает чувство, что они делают историю. Для каждого из нас год ознаменован событиями, которые повлияли на нашу жизнь. Я надеюсь, что 2018 год был ознаменован положительными событиями для каждого гражданина страны. Для меня лично, 2018 год был годом, когда, наконец, благодаря экономическому росту, нам удалось встать на путь повышения зарплат и пенсий, восстановления дорог, предоставления молодежи возможности приобрести собственное жилье в рамках программы «Первый дом».

Каким был 2018 года для ДПМ?

Это был год, когда Демократическая партия пересмотрела свои взгляды, остановившись на концепции «про-Молдова». Она основана на непосредственном решении проблем, с которыми сталкиваются люди, и мы впервые доказали, что партия может иметь в качестве основной идеологии близость к людям, а не геополитические или другие вопросы, не имеющие прямого отношения к потребностям граждан.

Все ли планы на 2018 год были реализованы?

В 2018 году ДПМ планировала сосредоточиться на решении проблем страны. Нашими приоритетами стали проблемы людей: зарплаты, пенсии, дороги, рабочие места. Не скажу, что нам за год удалось решить все эти проблемы, но важно, что мы начали это делать, и результаты уже видны.

Что из запланированного не удалось сделать в 2018 году?

Мы ставим перед собой реальные цели, которых сможем достичь. Сначала мы хотели построить 1200 км новых дорог, но в итоге построили 1600 км. Это на 400 км больше запланированного. Конечно, есть сферы, где прогресса меньше, но в 2019 году мы ускорим внедрение законодательства, которое было принято для реформирования правосудия. От 2018 года я ждал большего прогресса в улучшении качества госуслуг для граждан. Несмотря на то, что в этой сфере мы добились существенного прорыва, этот процесс должен продвигаться еще быстрее, и в 2019 году мы предложим новый подход в связи с этим. Есть и другие сферы, где мы хотели бы большего продвижения, и для этого будут предприняты все необходимые меры.

На ваш взгляд, какое политическое событие 2018 года было самым важным, и почему?

Для меня самым важным был пересмотр методов работы Демократической партии, которая начинает реально становиться партией, которая занимается проблемами людей, партией для Молдовы. Вы, наверное, помните, что еще при моем избрании председателем Демократической партии я сказал, что моя главная цель – создать, наконец, партию, которая будет работать в стране, для граждан, а не заниматься политикой только за границей, в Брюсселе, Москве или других зарубежных столицах. Гражданам Молдовы нужны политики, которые будут работать здесь, в Кишинэу. Много лет людей обманывали, говоря, что их проблемы решаются кем-то за пределами страны. Демократическая партия предложила новый подход, доказав, что решать наши проблемы мы должны сами, внутри страны, а не ждать, что это сделают за нас. Мы сделали в 2018 году важный первый шаг, показав, что партия может эффективно заниматься решением проблем в стране, а не сидеть за границей, спорить в телестудиях или заниматься политикой в соцсетях. Все это свидетельствует о том, что ДПМ изменила политический подход, и в будущем все политические партии будут вынуждены к нему адаптироваться.

Если бы Вы могли вернуть время вспять, что бы Вы изменили в 2018 году?

Для меня важнее думать о том, что бы я мог сделать лучше в 2019 году, нежели думать о том, что изменить нельзя. Опыт, накопленный в 2018, поможет нам добиться еще больших успехов в 2019 году.

У Вас лично, есть сожаления, связанные с 2018 годом?

Говорят, что жалеть ни о чем не следует. Если все получается – прекрасно, но, если нет, тогда это становится опытом. Если у меня что-то не получается, я не сожалею, я ищу решения, чтобы добиться своих целей. Важно учиться на собственных ошибках, а не сожалеть о них.

Каким будет, по Вашему мнению, 2019 год для Молдовы в целом, и для ДПМ в частности?

Я думаю, что 2019 год будет лучше, и иначе быть не может. У нас есть очень важные проекты, которые мы собираемся развивать, и которые будут продолжать решать проблемы людей. Я также считаю, что для Демократической партии 2019 год может стать действительно историческим, как в том, что касается выборов, так и в том, что касается целей, к которым мы стремимся. Я думаю, что Молдова наконец начала вырываться из того порочного круга, который не позволяет ей прогрессировать, из политических альянсов, которые создавались лишь ради должностей, из постоянной политической нестабильности. Заметьте, в этом интервью я ни разу не критиковал других политиков, потому что я считаю, что изменения, которые Демократическая партия привнесла, это как раз избегание политических войн и сосредоточение на реальных проблемах людей. Нам удалось стабилизировать страну и выйти из экономического и социального кризиса, в котором мы находились в 2016 году, когда мы пришли к власти. Мы будем продолжать бороться за лучшую жизнь людей, не позволяя втягивать себя в политическую борьбу, которая не приносит ничего хорошего людям. Сейчас Молдове, чтобы прогрессировать, как никогда ранее, нужны стабильность и спокойствие.