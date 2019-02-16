Владимир Воронин: Мы ожидаем, что граждане страны сделают осознанный выбор

Интервью лидера Партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина

2018 год был особенным для ПКРМ – партии исполнилось 25 лет. Что означают для Вас эти 25 лет?

ПКРМ сформировалась 25 лет назад как партия социальной надежды, как партия гражданской солидарности, как партия Молдавской государственности. Поэтому для партии и для каждого из ее членов это были годы постоянной, напряженной борьбы. Для нас, коммунистов, прошедшие 25 лет – огромная и важная часть жизни, сполна отданная людям, Родине, ее настоящему и будущему. За эти 25 лет каждому из нас выпали такие испытания, которые и делают человеческую жизнь полноценной. Далеко не каждому посчастливилось найти в жизни не просто верных друзей, а настоящих товарищей-единомышленников. Не каждый своими глазами видел, как его вера и убежденность обретают материальные черты, меняют реальность. А мы, коммунисты, знаем, что это такое. Партия коммунистов за эти годы прошла через сложнейшие периоды, в том числе через предательство, через попытки разрушить ее организационную структуру, идейное и моральное единство. К тому же, все эти 25 лет многим как внутри страны, так и за ее пределами не дает покоя сам факт существования коммунистической партии. А потому нам постоянно приходится доказывать свое политическое, гражданское и человеческое право быть коммунистами. И нам это удается. А сегодня удастся тем более, поскольку партия пережила очищение, она вернулась к истокам, к самому началу собственной 25-летней истории, когда людей привлекала не фальшивая позолота власти, а Красное Знамя непредсказуемой борьбы. Как и четверть века назад, сегодня ПКРМ – это единый сплоченный коллектив. А это значит, что все у ПКРМ впереди.

На сколько этапов можно разделить историю ПКРМ?

История Партии коммунистов неотделима от истории Республики Молдова. С этой точки зрения она делится на три основных этапа. Первый этап – тотальное крушение, разрушение всего и вся – от экономики и социальной сферы до сферы человеческих и общественных отношений. Многие до сих пор гордятся причастностью к этому позорному и страшному периоду. Но разве можно гордиться спровоцированным развалом промышленности, уничтожением сельского хозяйства, нищетой? Или братоубийственной войной, страшную рану которой нам не удалось залечить по сегодняшний день? Для нас, коммунистов, это было временем, когда необходимо было доказать свою идейную стойкость, свою легальность свой, особый, коммунистический взгляд на происходившие в стране и обществе процессы. Мы выстояли и справились. Только потому, что апеллировали к лучшему в человеке, точно зная, что хороших людей больше, чем плохих. Наша задача достучаться до них, заставить перестать бояться быть собой, организовать их. Второй период и в жизни партии, и в жизни страны – когда граждане Молдовы дважды отдавали нам всю полноту власти. Период созидания, период обретения надежды, возвращения в государственную политику национального достоинства. Результаты этих восьми лет по сегодняшний день высоко оцениваются соотечественниками. Третий период , наступивший после попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года и длящийся, к огромному сожалению, по сегодняшний день. Для народа Молдовы это период системного сопротивления стремительной социальной деградации, геополитической и унионистской шизофрении, коррупции самого пошлого, мафиозного типа, нарождающейся диктатуре. Этот период еще не завершен. Хочу верить, что это произойдет после февральских выборов 2019 года.

Какой этап был самым важным для партии, и почему?

Каждый прожитый за эти 25 лет день для партии чрезвычайно важен. Ведь это неотъемлемая часть и моей жизни, и жизни моих товарищей. Проще всего было бы сказать: важнейшим является тот период, когда ПКРМ находилась у власти. Это легко проиллюстрировать конкретными примерами и убедительными цифрами. Но я не могу считать менее важным и тот период, когда партия, находясь под запретом, вела свою деятельность в подполье, отчаянно, прорываясь на политическую передовую. А разве нельзя считать принципиально важным и нынешний этап нашей оппозиционной деятельности? Где еще политическая партия может проявить свои качества, как не в открытой и бескомпромиссной борьбе?! И не важно, где она ведется – на улицах и площадях, или в парламенте и местных советах. Важен результат. А я глубоко уверен: в том, что Молдова за последние десять лет сохранила свою государственность, есть безусловная заслуга нашей партии.

У Вас тоже в 2018 году был юбилей – 25 лет у руля партии. Что для Вас лично означает этот немалый срок?

И сегодня, 25 лет спустя, я бы не стал ничего менять, даже если бы была такая возможность.

Каким был 2018 года для молдавской политики в целом?

2018 год, как и все годы, начиная с 2010 года, стал еще одним годом, потерянным для страны. Власть и карманная оппозиция в лице социалистов разыгрывают бессмысленные договорные «матчи». Политика из борьбы идей превратилась для этих «полуфабрикатов» в набор примитивных шулерских комбинаций. Молдова из захваченного государства стремительно деградирует к государству криминальному. Законы не работают. Коррупция пронизала все сферы нашей жизни. Люди бегут из Молдовы десятками тысяч. Имеются доказательства, что этот процесс стимулируется компрадорской властью. Как никогда возросла опасность ликвидации Молдавского государства. Таков, на мой взгляд, «план Б» мафиозного режима: сдать страну в обмен на гарантии личной безопасности и неприкосновенности награбленного.

Что из запланированного на 2018 год удалось сделать, а что нет?

Партия коммунистов – единственная классическая партия в стране, которая работает системно и по утвержденному плану. Все, что мы запланировали на этот юбилейный для партии год – выполнили.

Каковы Ваши ожидания от 2019 года?

Думаю, всему обществу стало окончательно понятно, что альтернативой коммунистическому правлению является циничное воровство, сворачивание демократических процессов и институтов, попрание законов и моральных норм, ползучее уничтожение молдавской государственности. Чтобы одержать победу в схватке с этим безусловным злом необходимо сплочение всех здоровых сил общества вокруг единственной партии, которая продемонстрировала способность управлять государством. Мы уверены, что люди опомнятся, поймут, что от того, кому они делегируют на предстоящих выборах власть, зависит их будущее, будущее их семей и детей. Мы ожидаем, что люди перестанут продавать свой голос за предвыборные подачки и сладкие обещания. Мы ожидаем, что граждане страны сделают осознанный выбор.

Каким Вы видите будущее Республики Молдова?

Всегда видел и вижу Молдову независимым, суверенным, благополучным, мирным государством, которому удалось решить проблему территориальной целостности. Вижу Молдову цветущим садом, населенным счастливыми людьми. Всей своей драматичной 660-летней историей Молдова заслужила такого будущего. Именно стремление обеспечить это будущее заставляет всех нас, товарищей по партии продолжать борьбу.