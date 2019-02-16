Елена Боднаренко: Административно-территориальная реформа состоится перед местными выборами

Административно-территориальная реформа является не только идеей, которая планирует над Республикой Молдова, но она очень тщательно подготовлена. Она будет реализована до будущих местных выборов, которые состоятся в нынешнем году. Данное заявление сделала исполнительный секретарь Центрального Комитета Партии коммунистов и депутат Парламента Елена Боднаренко, передает IPN.

„Административно-территориальная реформа уже изложена на бумаге. Все примэрии уже распределены и этот план просто не показывают гражданам Республики Молдова, так как данная идея непопулярна и не принесет дивидендов правящей партии, если ее обнародуют сейчас”, заявила Елена Боднаренко на телеканале TVC21.

„Я уверена в том, что если Демократическая партия создаст определенное большинство и останется у власти, тогда административно-территориальная реформа будет осуществлена в нынешнем году, очень быстро, за ночь, как обычно, перед местными выборами. Новые местные выборы будет проведены для вновь созданных примэрий”, отметила депутат от ПКРМ.

По ее словам, если в настоящее время в коммуне должно быть не мене 1,5 тысячи человек, то новое местное публичное управление необходимо будет сформировать как минимум для 7,5 тысяч жителей. „И если на юге страны, где населенные пункты крупнее и многочисленнее, это, возможно, не так сильно будет сказаться, то в северных районах это будет достаточно трудно сделать. У нас и теперь имеются примэрии, насчитывающих по 3-6 населенных пунктов, но тогда будет по 12-15 населенных пунктов”, сказала член ПКРМ.

По ее мнению, бюрократический аппарат примэрии не такой уж и большой – 4-5 работников. Парламентарий считает, что гражданам трудно будет дойти до примэрии в то время, когда между населенными пунктами нет общественного транспорта.