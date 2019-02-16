16 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
В Кишиневе приступили к реализации услуги для детей из группы риска
16.02.2019

В муниципии Кишиневе создан центр по оказанию информационной и психолого-педагогической помощи детям из групп риска. Муниципальное управление по защите прав ребенка отмечает, что помощь получат дети, подвергшиеся насилию, дети, оставленные без присмотра родителями, дети, которые занимаются бродяжничеством, попрошайничеством и те, кто убегает из дома или живет на улице.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить социальную защиту, чтобы исключить злоупотребления по отношению к детям. Данная услуга включает в себя проведение информационных мероприятий непосредственно на улице, а также социально-образовательные мероприятия по выявлению детей в ситуациях риска для посещения детских общественных центров.

Отвечая на вопрос IPN, временно исполняющая обязанности начальника управления Лучия Качук сказала, что центр является дневным сервисом и рассчитан на 15 мест. Бенефициары получат социальную, психологическую, педагогическую помощь. Они также смогут принять душ и постирать свою одежду.


 
Количество просмотров:
80
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.