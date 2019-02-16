В Кишиневе приступили к реализации услуги для детей из группы риска

В муниципии Кишиневе создан центр по оказанию информационной и психолого-педагогической помощи детям из групп риска. Муниципальное управление по защите прав ребенка отмечает, что помощь получат дети, подвергшиеся насилию, дети, оставленные без присмотра родителями, дети, которые занимаются бродяжничеством, попрошайничеством и те, кто убегает из дома или живет на улице.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить социальную защиту, чтобы исключить злоупотребления по отношению к детям. Данная услуга включает в себя проведение информационных мероприятий непосредственно на улице, а также социально-образовательные мероприятия по выявлению детей в ситуациях риска для посещения детских общественных центров.

Отвечая на вопрос IPN, временно исполняющая обязанности начальника управления Лучия Качук сказала, что центр является дневным сервисом и рассчитан на 15 мест. Бенефициары получат социальную, психологическую, педагогическую помощь. Они также смогут принять душ и постирать свою одежду.