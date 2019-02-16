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Экономика
Экономисты увидели проблемы с тарифами на газ в Молдове
16.02.2019

Молдову может ждать значительный рост цен на газ.

Рост стоимости импортного газа намного опережает динамику цен на внутреннем рынке. Если эту тенденцию не удастся прекратить, то жителей Молдовы ждет значительное повышение тарифов на газ, сообщает mold-street.com.

По оценкам экономистов, за 2018 год средняя цена импортного газа выросла с 215,7 до 283,2 долларов за тысячу кубометров. При этом тариф для населения был рассчитан на основе цены в 178,5 долларов за тысячу кубометров. В последнем квартале 2018 года импорт газа составил около 400 миллионов кубометров с ценой на сто долларов выше, чем в тарифе. За счет этого сформировалось финансовое отклонение в размере около 700 миллионов леев.


 
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