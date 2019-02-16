Блогер Евгений Лукьянюк: Председатель ПДС Майя Санду никогда не упоминает провокаторов из своей партии

Председатель ПДС Майя Санду, которая все чаще говорит о троллях в интернете и лживых новостях, никогда не упоминает провокаторов из своей партии. Между тем один из них - Дмитрий Алайба борется за депутатское кресло от блока ПДС-ППДП в 51 одномандатном округе. Об этом сообщил в фейсбуке блогер Евгений Лукьянюк, который и сам был администратором подставной страницы в соцсетях. Он называет бывшего советника премьер-министра Филата Алайбу одним из лидеров интернет-троллей и настаивает, что Майя Санду очень хорошо знает, кто занимался провокациями в ЛДПМ, а потом нашел приветливое пристанище в Партии действия и солидарности.

"В партии Майи Санду очень много троллей из ЛДПМ, а один из лидеров этих троллей был среди админов многих страниц, созданных ЛДПМ. Помните страницу "Долой Альянс!", которую вели Алайба и Гаврилицэ? Это была любимая страница Влада Филата. Они размещали фото и шли к Филату на утверждение", - сказал блогер Еуджен Лукьянюк.

Любимую страницу Влада Филата вели из здания правительства, отметил Лукьянюк.

По его словам, в 2013 году Дмитрий Алайба написал статью об отличных перспективах Банка де Економий, и именно в этот период финансовое учреждение обворовывали. А позже статья исчезла.

Также в 2013-м Дмитрий Алайба разместил на одном из сайтов агрессивный комментарий, изобилующий громкими обвинениями в адрес нашего телеканала. Главный редактор был вынужден направить Владу Филату письмо с требованием принять меры.

В минувший четверг администрация фейсбука объявила о закрытии почти 200 аккаунтов и страниц в ФБ и восьми аккаунтов в Instagram-е. Все они касались Молдовы и были средством провокаций, пропаганды и дезинформации.