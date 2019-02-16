Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%

Страховки "Зеленая карта" стали дешевле на 15%. Перевозчикам это дает существенную экономию.

"Ежегодно мы делаем 15 "Зеленых карт". Раньше за одну приходилось платить более тысячи евро, сейчас менее 900. В целом экономия составляет 900 евро", - сказал директор транспортной компании Геннадие Сажин.

Снижение цен на страховки почувствовали и водители, которые часто выезжают за границу. Например, "Зеленая карта" на 15 дней дней стала дешевле почти на 120 леев и стоит сейчас 680 леев.

"Очень хорошо, потому что для поездки в Румынию приходилось покупать "Зеленую карту" почти за тысячу леев". "Хорошо, что страховки стала дешевле, у нас и без этого много расходов".

Также на 15% подешевели и страховки ОСАГО. "Застраховаться - четыреста с лишним леев. В прошлом году цены были снижены на сто с небольшим. В любом случае хорошо".

"Это оцень хорошее дело. Надеюсь, что причина не в избирательной кампании. Уверен, что все водители это приветствуют". Страховки подешевели после того, как парламент упразднил комиссионные для брокеров.