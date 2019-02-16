Не ждите инвестиций и новых рабочих мест: Молдова признана одной из худших стран для ведения бизнеса

Хуже деловой климат только на Украине.

Несмотря на отчеты властей о том, что иностранные инвесторы стремятся в Молдову, наша республика является одной из худших стран в Европе с точки зрения делового климата, пишет mold-street.com

Фактически, согласно данным Ассоциация Европейских торгово-промышленных палат (EuCham), Республика Молдова занимает одну из последних позиций в рейтинге самых благоприятных стран Европы для ведения бизнеса в 2019 году (в список также были включены несколько стран Кавказа и Центральной Азии)

Если быть точнее со своими 53,27 баллами Молдова расположилась на 41 месте в списке из 46 стран. Чуть лучше состояние делового климата в Казахстане. Страна заняла 40-ю строчку рейтинга, набрав 54,45 баллов. 42 позиция рейтинга была отдана Албании и России, страны набрали 52,76 и 52,69 баллов соответственно.

Худшей страной для ведения бизнеса признана Украина. Как и в прошлом году, страна заняла последнее, 46-е место, набрав 50,13 баллов.

Лучшим в Европе оказался деловой климат в Дании, которая обогнала Норвегию и Швецию.

Из бывших советских республик Эстония демонстрирует лучшие показатели, завоевав одиннадцатую строчку рейтинга. Литва и Латвия расположились на 18-м и 19-м месте соответственно.

Румыния заняла 30-ю строчку рейтинга в 2019 году (59,65 балла), потеряв 3 позиции по сравнению с 2018 годом.

ИГОРЬ КРУДУ