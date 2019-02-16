Додон о переносе участков в Приднестровье: Это было сделано намеренно...

Жители Приднестровья хотят массово участвовать в предстоящих парламентских выборах, так как им не все равно, как будет складываться ситуация в стране после предстоящего голосования. Однако для того, чтобы ограничить участие этих граждан в выборах, власти Молдовы приняли решение перенести избирательные участки с изначально запланированных мест на другие. Об этом в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

«Те, кто живет в ПМР, понимают, что мы должны объединить страну. Но для этого парламент должен быть промолдавским. Он должен быть не с американцами или европейцами, а с теми, кто должен заниматься нашими национальными интересами. Но 47, почти 50 избирательных участков с максимальной вместимостью в 2-3 тысячи человек – это 100 000 человек, которые могут теоретически участвовать. Это 6-7%. 6-7% здесь и столько же на той стороне – и тогда все спойлеры, созданные ими, сводятся к нулю«, – сказал Додон.

Глава государства отмечает: осознавая это, власть приняла решение ограничить число голосующих в Приднестровье и закрыла самые удобные участки, якобы, под предлогом проблем с безопасностью. И это несмотря на то, что в последние годы с руководством Приднестровья налажен постоянный диалог, и таких проблем, как были раньше, больше нет.

«Они участки закрыли и открыли в таких местах, куда трудно добраться. К примеру, закрыли в Моловата Ноуэ и Кочиерах, но открыли в Оксенти. А как туда добраться? На пароме, который они, скорее всего, в день выборов перекроют из-за “волн” или “ветра”? Людям придется делать круг через мост, а там – контроль. Далее: другие участки были также закрыты и перенесены в Кагул, Унгены, к Пруту рядом с Румынией. Но кто из приднестровцев поедет на машине в Кагул, чтобы проголосовать? Это было сделано намеренно, чтобы уменьшить количество присутствующих. Но знаете, как говорится?

Чего боишься, то и получишь«, – подытожил он.