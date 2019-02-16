Кандидата в депутаты от ПСРМ отказались принимать на дебатах на телеканале Orhei TV

«В Партию социалистов поступило приглашение от телеканала Orhei TV для участия в дебатах по национальному округу. Было принято решение, что в дебатах от ПСРМ буду участвовать именно я», - сказал Одинцов.

Он отметил, что, приехав в Оргеев, не сразу удалось найти телеканал, так как на здании не было вывески.

«После определенного времени поисков пришел на телеканал, где меня отказались принимать и пускать в эфир. На телевидении такое решение мотивировали тем, что технически нет возможности выпустить в эфир более четырех человек. Что в передаче участвуют те, кто первым подал подтверждение на участие», - отметил социалист.

По его словам, пригласят ли его, спустя какое-то количество времени во второй тур дебатов на телеканал, ему не сказали.