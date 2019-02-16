16 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Кандидата в депутаты от ПСРМ отказались принимать на дебатах на телеканале Orhei TV
16.02.2019

«В Партию социалистов поступило приглашение от телеканала Orhei TV для участия в дебатах по национальному округу. Было принято решение, что в дебатах от ПСРМ буду участвовать именно я», - сказал Одинцов.

Он отметил, что, приехав в Оргеев, не сразу удалось найти телеканал, так как на здании не было вывески. 

«После определенного времени поисков пришел на телеканал, где меня отказались принимать и пускать в эфир. На телевидении такое решение мотивировали тем, что технически нет возможности выпустить в эфир более четырех человек. Что в передаче участвуют те, кто первым подал подтверждение на участие», - отметил социалист.

По его словам, пригласят ли его, спустя какое-то количество времени во второй тур дебатов на телеканал, ему не сказали. 


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.