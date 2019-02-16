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Ургант высмеял Друзя из-за скандала с подкупом
16.02.2019

"Почему в черном ящике дырочка?". Телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандал с участием знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, которого обвинили в попытке мошенничества на передаче "Кто хочет стать миллионером?". В своей вечерней программе шоумен упомянул коллегу по каналу в рубрике "Могли прийти, но не пришли".

Почему "не пришел" Друзь, Ургант объяснил так: магистр "каким-то образом узнал ответы на все вопросы", который ведущий планировал ему задать на интервью. Например, такие: "Как дела?" и "Почему в черном ящике дырочка?".

Ранее Ургант в похожей манере посмеялся над попавшим в сеть роликом с борта частного самолета, где кутили вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший кубанский губернатор и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева. На видео госслужащие выпивали и подпевали Надежде Кадышевой с ее хитом "Ах, судьба моя, судьба". Затем звучит тост "Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби". Ургант снял ролик в таком же стиле, с коллегами по своей передаче, и поднял бокал за "наше юмористическое лобби".

Из-за подозрений в мошенничестве Друзя временно отстранили от деятельности в составе правления международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", однако об исключении речь не идет.


 
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