Крошечная Молдова была когда-то центром киноиндустрии

Тарковский, Гайдай, Гордон, Боярский, Губенко – это лишь несколько имен, которые начинали свою карьеру на киностудии Молдова-фильм.

Киностудия «Молдова-фильм» берет начало от корреспондентского пункта Украинской кинохроники, созданного в 1940 году после присоединения Молдавии к СССР. Корреспондентский пункт возобновил работу в 1944 году, после освобождения Молдавии от фашистов. А в 1950 году, по просьбе Леонида Брежнева, была создана Кишинёвская киностудия документальных фильмов. Кинематографисты учились у опытных коллег, набирались сил, и в 1955 году на экранах появилась первая художественная кинолента «Молдавские напевы». Через несколько лет, в январе 1957 года, она была преобразована в киностудию художественных и хронико-документальных фильмов и получила название «Молдова-фильм».

В советское время в состав киностудии входили пять творческих объединений - «Арта», «Лумина», «Лучафэрул», «Панорама», «Стелуца». Ежегодно они выпускали до 6 полнометражных игровых фильмов (три из которых по заказу Центрального телевидения), 4 мультфильма, 25 документальных и 20 научно-популярных и учебных фильмов, а также 12 номеров киножурнала «Советская Молдавия» и 6 номеров сатирического журнала «Устурич».

На а экраны один за другим выходят лучшие молдавские фильмы: «Человек идёт за солнцем», «Последний месяц осени», «Марианна», «Сергей Лазо», «Обвиняются в убийстве», «Десять зим за одно лето», «Любить…». Тарковский, Гайдай, Гордон, Боярский, Губенко – это лишь несколько имен, которые начинали свою карьеру на киностудии «Молдова-фильм».

Молдавские киноленты получили признание зрителей и были отмечены на престижных кинофестивалях: «Обвиняется в убийстве» - престижная государственная премия; «Последний месяц осени» - Гран-при в Каннах; «Лаутары» - «Серебряная раковина» фестиваля в Сан-Себастьяне; «Сады идут в завтра» - Золотая награда на конкурсном кинопросмотре в Пардубице.

До 1982 года «Молдова-фильм» выпустила 120 художественных и 800 документальных фильмов, 750 номеров киножурнала «Советская Молдавия», 40 номеров журнала «Устурич» и 40 мультипликационных фильмов. На киностудии, среди прочих, дебютировали в кино режиссёры Георгий Натансон, Михаил Калик Эмиль Лотяну, Вадим Дербенев и Петр Тодоровский ( в качестве оператора). Здесь снимались актёры Татьяна Васильева («Марк Твен против», 1975) и Михаил Боярский (Мосты, 1974). Михаила Боярского режиссер Василий Паскару выбрал на главную роль из-за того, что питерский актер очень был похож на молдаванина. В будущего Д’Артаньяна в роли Гицу влюблялись все крестьянки.

На киностудии «Молдова-фильм» работали такие режиссёры как Валериу Гажиу, Моисей Израилев, Валериу Жереги и Михаил Тимофти. А музыку к молдавским кинофильмам писали Микаэл Таривердиев и Евгений Дога.

В начале 1990-х годов из-за недостатка средств деятельность киностудии резко сократилась. С той поры до 2012 года на киностудии «Молдова-фильм» было снято всего 19 кинолент, причем большинство из них – короткометражные. И это несмотря на то, что в Молдове достаточно талантливых актеров и режиссеров.

По мнению властей, основная проблема – отсутствие финансов: власти просто забыли о существовании в Молдове киностудии. Плачевная ситуация в отечественном кинематографе сказалась на карьере многих талантливых людей, имевших отношение к кино. Более 800 сотрудников киностудии ушли из профессии или уехали из страны. Одна из последних молдавских кинолент – «Прокрустово ложе» - снималась с 1995 по 2001 год. Для съемок режиссер фильма Серджиу Продан получил 600 тысяч долларов от государства и 200 тысяч долларов от друзей.

Восемь лет спустя в прокат был запущен художественный фильм «Волки и Боги». Бюджет этой киноленты – три миллиона леев.

О плачевном состоянии киностудии «Молдова-фильм» и ее архиве неоднократно писали в прессе. Сейчас существование киностудии напоминает жизнь человека в коме, брошенный реликт. Пустые коридоры простираются в бесконечность. Костюмы и реквизиты лежат невостребованные.

Архив киностудии «Молдова-фильм» находится в плачевном состоянии. Сотни упакованных пленок, влажные архивы – нет денег, чтобы оцифровать все это. Коллекция учреждения, одна из самых крупных на всем постсоветском пространстве, может исчезнуть. Кинопленки и сценические материалы, фотографии, инвентарь и прочие атрибуты хранятся в подвале киностудии в ненадлежащих для достояния такой значимости условиях.

- Это еще одно достояние, которого мы можем лишиться. Фонд художественных и документальных фильмов необходимо спасти и создать адекватные условия для хранения с соблюдением всех норм. Это наследие создавалось десятки лет и его необходимо оцифровать. Проблема может быть решена, если она будет включена в повестку премьер-министра среди приоритетных вопросов, – отметил глава Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ

О периоде славы в советское время и последовавшим за распадом СССР падением писало американское издание Los Angeles Times. По мнению американцев, молдавскую киноиндустрию раскололи последовавшие в постсоветский период экономический спад, коррупция и безразличное отношение к поддержке искусства.

В последнее время список молдавских фильмов вновь стал расти. В 2008 году правительством Молдовы было выделено 5 млн леев на техническую модернизацию и переоснащение киностудии «Moldova-Film». На сегодняшний день годовой выпуск весьма незначителен, однако периодически появляются довольно интересные документальные и художественные фильмы Молдавии: «Свадьба в Бессарабии», «Цена секса», «Панихида», «Гусары», «Мужской характер», «Сотворение любви». Большинство лент снимаются совместно с зарубежными странами.

По мнению известного молдавского кинорежиссера и сценариста, Maestru in Arte Валериу Жереги, огромное предприятие «Молдова-фильм» до недавних пор находилось в руках непрофессионалов, людей с сомнительной репутацией, превративших компанию в арендную зону. Поэтому если когда-то в Молдове было кино, причем известное и значимое для мирового кинематографа, сейчас его нет. И не будет, пока оно снова не будет передано в руки профессиональных кинематографистов.

- У молдавского кино перспективы есть! Но для этого нужно приложить немало усилий. Полезное кровосмешение, миролюбивая страна, различные пейзажи: от древнего мира до мира будущего - и при всем при этом наша страна не представляет интереса для европейских кинематографистов. Государство готово поддерживать эту область, но не всегда знает, как и что делать. А все потому, что с инициативой у чиновников плохо, а профессионалы кино не востребованы. И еще этот так называемый "молдавский фактор", как данная народности – готовность обойти и подставить. Другая наша беда – нет здоровой, конструктивной кинокритики. Есть самозванцы, «тетки» без образования и с низким уровнем культуры, которые пишут про кино, но которые к кино не имеют никакого отношения. Надо избавиться от этой мишуры, - заявил Валериу Жереги в одном из интервью еще в 2009 году.

Государство неоднократно заявляло о поддержке кинематографа, однако реальных действий пока не последовало. Должна быть программа, в которой кино будет официально объявлено интересом государственной политики, однако серьезные экономические и политические рычаги так и не были задействованы.

- Нужен кто-то, кто поймет: кино – это не только престиж страны, но и реальные деньги в казну. Нужно растревожить правительство и включить форсаж, состоящий в коалиции профессионалов при поддержке государства, - отметил Жереги.

Остается только надеяться и верить, что у молдавского кинематографа все же есть будущее.