Игорь Додон встретился в Мюнхене с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Молдавский лидер продолжает дипломатическую активность. Мюнхенская международная конференция, посвящённая вопросам мировой безопасности, находится в разгаре, и сегодняшний день для Игоря Додона загружен встречами. Их уже было не менее трёх за неполную субботу.

Утром молдавский президент пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым - стороны обсудили последние громкие заявления со стороны правительства РМ, придя к выводу, что они продиктованы исключительно особенностями электоральной кампании, проходящей в Молдове. Лавров подчеркнул своё исключительно дружественное отношение к РМ и молдаванам, выразив надежду на то, что диалог между РМ и РФ и дальше будет развиваться в положительном ключе, несмотря на все козни некоторых "проевропейских" политических деятелей.

- В рамках продолжающейся в Мюнхене Международной конференции по безопасности провел рабочую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Обсудили весь комплекс двусторонних отношений и отметили, что, несмотря на сложности, связанные с выборной кампанией в Республике Молдова, диалог РМ и РФ стабильно развивается в рамках стратегического партнерства.

Подчеркнул в беседе с российским министром, что заявления Правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании, и по ее завершении ситуация изменится в лучшую сторону. Кроме того, обменялись мнениями по перспективам продвижения основных позиций, отраженных в «Большом пакете для Молдовы». В первую очередь, это выстраивание сбалансированной внешней политики по принципу «и…и…», а также укрепление и развитие международно-признанного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова, - написал Додон в Facebook.

После встречи с Лавровым у молдавского президента состоялись и другие беседы - в частности, с Йоханнесом Ханом - европейским комиссаром по вопросам политики и добрососедства.

- В ходе беседы затронули вопросы расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также поддержания эффективного диалога Республики Молдова и ее партнеров в Евросоюзе.

Поблагодарил собеседника за финансовую и иную помощь со стороны ЕС нашей стране в реализации многих проектов, особенно в образовательной, социальной и культурной сфере.

Кроме того, обсудили текущую ситуацию в РМ, в том числе парламентские выборы. Отметил, что они должны пройти с соблюдением международных стандартов и в строгом соответствии с законодательством РМ: демократически, открыто и транспарентно. Подчеркнул, что будущее Республики Молдова, перспективы ее развития напрямую зависят от результата этих выборов.

Отметил также, что отношения с Европейским Союзом должны развиваться в интересах страны и граждан Республики Молдова. В то же время проинформировал господина Хана о содержании стратегической задачи Администрации Президента РМ: проведение сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение конституционного статуса постоянного нейтралитета – эту позицию разделяет большинство населения РМ и внешние партнеры. Молдове не следует дружить с одними против других, а отношения с ЕС не должны быть во вред хорошим отношениям с Российской Федерацией, - уведомил Хана президент РМ.

Наконец, ещё одна встреча состоялась с Германом Грефом, председателем правления Сбербанка. Это была незапланированная встреча, тем не менее, стороны нашли, о чём побеседовать:

- На Мюнхенской конференции по безопасности встретился со своим хорошим другом, председателем правления «Сбербанка» Германом Оскаровичем Грефом. Беседовали об основных тенденциях в мировой экономике.

Надеюсь, что после 24 февраля в Молдове будет стабильность, и тогда у нас появятся серьезные шансы привлечь стратегических инвесторов с мировым именем во многие сектора национальной экономики страны, - подытожил Игорь Додон.