В Молдове не проводят анализы на устойчивость к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам должна быть подтверждена только лабораторными анализами. Для этого необходимы очень обширные исследования флоры. В настоящее время на национальном уровне эти исследования не проводятся. В Молдове такие анализы проводятся только при некоторых патологиях и на уровне учреждений, передает IPN со ссылкой на передачу на телеканале Canal 2.

„На национальном уровне у нас нет таких исследований. Конечно, они очень необходимы, чтобы мы знали, как правильно управлять антибиотикотерапией” – отметила педиатр, доцент Ольга Кырстя.

По ее словам, антибиотикотерапия может привести к нарушению кишечной флоры, что может затронуть иммунную систему, метаболизм, и другие факторы. „Восстановление флоры после иррациональной антибиотикотерапии может произойти в течение 1-2 месяцев у детей.

Это может иметь несколько негативных последствий: увеличивается чувствительность к аллергенам, но такие случаи бывают тогда, когда есть и предрасположенность”, - отметила педиатр. Врач утверждает, что прием антибиотиков должен быть очень продуманным.

Врач неонатолог Больницы №1 из Кишинева Татьяна Юрку отметила, что в этом году число детей, больных пневмонией, сократилось по сравнению с прошлым годом. По сравнению с 2017 годом, когда 74% детей, госпитализированных в больнице имели пневмонию, за тот же период 2018 года заболеваемость составляет 41% от общего числа.