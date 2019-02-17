Между миром и войной: сложный выбор граждан Молдовы

Обстановка внутри Молдовы и за ее пределами складывается так, что молдавскому избирателю сейчас нужно посмотреть на окружающую его действительность и мир широко раскрытыми глазами. Не полениться и вспомнить, чем отличилась нынешняя власть за последние десять лет правления, честно оценить то, что происходит в настоящий момент, и хорошенько подумать над тем, чем откликнется в будущем его голосование. Особенность момента заключается в том, что Молдова находится в зоне повышенной политической турбулентности, и существуют признаки вовлечения страны в военный и гражданский конфликт.

Фундаментальная проблема: мир рушится

По совпадению накануне парламентских выборов в Молдове в Мюнхене проводится международная конференция по безопасности. Политики и эксперты ставят диагноз миру, фиксируют и оценивают риски и угрозы, с которыми сталкивается континент и регионы планеты.

Перед началом конференции ее организаторы публикуют обобщающий доклад, где называются реперные точки и мировые тенденции в области безопасности. Авторы сообщения в заголовок вынесли вопрос: «Мир рушится. Кто будет собирать осколки?». Эксперты констатируют: «В начале 2019 года возникает все более устойчивое ощущение, что мир сталкивается не с бесконечной чередой больших и маленьких кризисов, а с более фундаментальной проблемой... Либеральный мировой порядок настолько нарушен, что вернуться к прежнему положению вещей будет трудно. В этом суть большой головоломки».

То, что «мир вступает в новую эпоху соперничества между великими державами», подтверждается разрушением существовавшей системы международной безопасности.Яркий пример - выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). И это только вершина айсберга, утверждают аналитики, потому что перестают действовать и другие механизмы и структуры в области безопасности.

Кто моргнет, а кто ударит первым на этот раз?

К Восточной Европе и к Молдове, в частности, решение США выйти из ДРСМД имеет прямое отношение.

Известно, что в Польше и соседней Румынии созданы базы ПРО и ракетные установки, в случае необходимости они могут быть использованы для нападения. О том, что ситуация становится непредсказуемой, свидетельствует и недавнее высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Через несколько часов после заявления США о выходе ДРСМД Чапутович признал, что «разместить американские войска и ядерные ракеты на континенте – в интересах Европы».

В отличие от Польши, Румыния в лице Теодора Мелешкану назвала размещениедополнительного ракетного вооружения в Румынии и в Европе в целом «однозначно плохим ходом». Все эти высказывания политиков соседних государств означают только одно – на «большой шахматной доске» началось движение, а их страны теперь превратились в активные мишени.

Причем ситуация может развиваться непредсказуемо. Ведь не так давно министр обороны США оповестил мир о том, что президент Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения конгресса. А на днях на телеканале FoxNews американский эксперт горячо убеждал, что США «должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года...

Посмотрим, кто моргнёт первым на этот раз». Конечно же, в такой обстановке и российские власти ответят на дальнейшее размещение американских ракет средней дальности в Европе доктриной упреждающего ядерного удара.

Молдова в упряжке НАТО

Весь этот мировой ядерный перформанс не может не касаться жителей Молдовы. Прежде всего потому, что нынешнее правительство страны активно развивает проекты интегрирования в НАТО и пытается на разных уровнях и по разным вопросам конфликтовать с Российской Федерацией.

Давайте вспомним, что само правительство Павла Филипа возникло в январе 2016 года благодаря поддержке помощника госсекретаря Виктории Нуланд. А уже в середине февраля 2016 года Молдову посетила группа из 17 генералов и адмиралов для изучения местной структуры безопасности. Причем прибыли в Кишинев высшие военные чины Пентагона без приглашения молдавских официальных лиц, как на свой задний двор. Разумеется, главной целью визита были вопросы стратегического планирования: изучение военной инфраструктуры и использование ее возможностей в рамках регионального театра военных действий.

На протяжении всех последующих лет сотрудничество Молдовы и НАТО поступательно развивалось. Достаточно вспомнить открытие офиса связи НАТО в декабре 2017 года или недавний визит министра обороны Евгения Стурзы в Брюссель, где обсуждался весь спектр сотрудничества с альянсом. Но не только. На встрече с постоянным представителем США при НАТО Кэй Хатчисонречь шла о мерах ограничения «пагубного российского влияния в Восточной Европе».

И уже через неделю, 12-15 февраля с.г., Кишинев посетила новая группа экспертов НАТО.

Столь мощная опека Молдовы НАТО и США может быть объяснена лишь одним - стремлением вовлечь нашу страну в противостояние с Россией и использовать ее наравне с Украиной.

Приднестровье под прицелом

Стратегическая цель США в регионе – ликвидация российского военного присутствия, а также любых форм влияния Москвы: энергетического, информационного, культурного, религиозного, финансового и экономического.

Особая забота – Приднестровье, российские миротворцы и их военная инфраструктура. Правительством Молдовы совместно с НАТО дан старт программе повышения боевого потенциала молдавской армии, технического перевооружения, изучения натовских стандартов в подготовке и ведении боя, включая городские условия.

Большое внимание уделяется сотрудничеству с Украиной. Напомним, осенью прошлого года руководители армий Украины и Молдовы Муженко и Кутие обсуждали вопросы взаимодействия в случае обострения ситуации в сфере безопасности в Приднестровье. На днях прибыл в Молдову замминистра обороны Украины Игорь Павловский. На повестке дня те же темы: ситуация в Приднестровье, проблемы безопасности, военное сотрудничество армий двух государств.

Сбор разведданных

Отдельно следует сказать о новой форме взаимодействия, возникшей не без помощи США, – тбилисском меморандуме. В его рамках Молдова, Грузия и Украина будут «координировать усилия по реинтеграции территорий». Планируется также создать совместные военные батальоны (как и с Румынией), разработать новую политику присоединения отпавших земель. Представитель Молдовы Кристина Лесник обещала навести порядок и на российских складах в Колбасне.

В процессе активно участвуют США. Оснащенные современным оборудованием разведывательные самолеты американцев регулярно собирают военную информацию на приднестровско-украинском участке границы. Самолет - разведчик Beech MC-12W Liberty совершал облет региона 14 января, а в последний раз он был замечен здесь 13 февраля.

Как сообщил эксперт Дмитрий Барбалат, в начале месяца МО направило всем организациям и экономическим субъектам официальное письмо. Со ссылкой на закон о подготовке граждан к защите Родины и закон о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, ведомство потребовало в срочном порядке представить такую информацию:

1. Список руководителей - гендиректора и замы, начальник отдела кадров и начальник отдела транспорта;

2. Список имеющейся техники для выявления/определения количества имущества, которое может быть реквизировано, с указанием имен водителей, их воинских званий, номеров военных билетов, домашних адресов и прочих данных;

3. Список призывников, проживающих в Кишиневе.

Кишинев хвастает противостоянием с Москвой

Наблюдатели обратили внимание и на неожиданное заявление правительстваМолдовы о желании ввести дополнительные войска в Зону безопасности молдавско-приднестровского конфликта для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения парламентских выборов 24 февраля.

Ранее Кишинев в период электоральных циклов не прибегал к подобным действиям. Тем более, что особых предпосылок для введения дополнительных контингентов в регион не отмечено. Понятно, что если Кишинев направит новые подразделения в Зону безопасности без согласования с ОКК, то это вызовет дополнительную напряженность и даже может дестабилизировать ситуацию в зоне ответственности Совместных миротворческих сил.

Несомненно, что весь комплекс действий, которые предпринимает молдавское правительство, отражают ее ясную антироссийскую позицию. Представители ДПМ, главы парламента и правительства в последнее время даже бравируют тем, что они постоянно борются с Российской Федерацией. Спикер Андриан Канду подчеркивает: «Наше противостояние с Москвой продолжается последние три года».

Станет ли Молдова очередным полем боя?

Показателен последний конфликт Кишинева и Москвы, выросший из ситуации с освобождением захваченных в Афганистане молдавских летчиков, работавших на США.

После того, как Игорь Додон поделился радостной новостью, премьер и спикер выступили с надуманными обвинениями в адрес Москвы: якобы пилотов удерживают насильно, и их освобождение связано с предвыборной кампанией. После этих обличительных выступлений и даже несмотря на объяснения пилотов, что они проходят курс медицинской реабилитации в столичной клинике, из Москвы был отозван посол Молдовы Андрей Негуца. А по факту освобождения молдавских граждан, по отмашке властей, генпрокуратура возбудила уголовное дело. Ситуация выглядит настолько абсурдной, что ее можно спокойно принять за сюжет из произведений коллекционера нелепых историй, незабвенного Николая Васильевича Гоголя.

Несмотря на несуразный и явно предвыборный характер действий официального Кишинева новый конфликт оказался в русле большого противостояния Вашингтона и Москвы. Аналитики и СМИ отношения двух стран часто характеризуют как «холодную войну 2.0», либо как гибридную войну. На самом деле все новые режимы санкций, которые инициируют США, более характерны для экономической и финансовой войны, а конфронтация в Сирии, Украине, а теперь и в Венесуэле имеют признаки настоящих прокси-войн. Окажется ли в этом списке и наше государство? Если США и дальше будут пренебрегать суверенитетом Молдовы и попытаются навязать населению свою волю, считают в российском МИДе, то опасных последствий не избежать. «Очень не хотелось бы, чтобы Молдавия стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, разрушивших Ирак и Ливию, ввергнувших в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украину», - предупреждает Москва.

Раздербанить Молдову

Как было показано выше, и как признают сами лидеры ДПМ, они намерено превращают Молдову в территорию противостояния США и России. И такая политика демократов делает их самих гибридной угрозой и фактором нестабильности для жителей страны.

На протяжении десяти лет правления вся деятельность ДПМ имела исключительно деструктивный характер.

Их приход к власти ознаменовался массовыми беспорядками апреля 2009 года. Ремонт здания парламента после поджога и разграбления обошелся в 100 миллионов долларов. Генпрокуратура так и не назвала организаторов погромов и бесчинств.

Представители ДПМ были важной частью правительства, отправленного в отставку за коррупцию. Демократы приняли решение о передаче за бесценок кишиневского аэропорта и «ВЕМ» в руки частного лица (бизнесмена Илана Шора). Позже они вместе с либерал-демократами стали политической крышей для «кражи века», в 2014 году была похищена 1/8 часть ВВП. Правительство демократов возложило бремя выплаты похищенных миллиардов с процентами на население (десятки миллиардов лей). Главные виновные в воровстве не понесли наказания, похищенные деньги не возвращены.

Режим договорился о выплате через тарифы компании Gaz Natural Fenosa 1,75 миллиарда лей, в то время как распределительные энергосети получали сверхприбыли.

Во время выборов 2019 года правительство продало за мизерную сумму табачный комбинат, передало на неизвестных условиях «инвестору» все автовокзалы страны. На днях власть в срочном порядке приняларешение продать «Молдтелеком» и северные энергосети. В настоящий момент все банки страны перешли в собственность иностранцев.

Между миром и войной

За время нахождения у власти демократы создали «глубинное государство». Все силовые структуры, министерства, прокуратура, суды, СИБ, Конституционный суд, ЦИК, КСТР находятся под контролем демократов. На политических конкурентов и гражданских активистов, выступающих против режима, заводятся уголовные дела, многих обвиняют в измене родине. Как в парламенте, так и на уровне местной власти внедрена политическая коррупция. Народные избранники изменяют наказам избирателей и становятся слугами ДПМ.

Однако самый сильный удар нанесен по будущему страны. С 2001 года число учащихся средних школ сократилось в два раза, ликвидировано 340 средних учебных заведений. Только за последние три года закрыто 77 школ. За период 2015-2018 годов из страны выехало навсегда 300 тысяч молодых людей. Рождаемость в Молдове - одна из самых низких в мире. Все это лишает страну будущего.

На таком фоне демократы даже выборы в парламент превратили в угрозу национальной безопасности, так как массово используют административный ресурс, грязные технологии, обман, готовят подкуп и фальсификацию результатов голосования, непризнание выборов. В случае своего поражения они обещают стране хаос. Молдова вступила в смутные времена, и гражданам придется выбирать между миром и войной.

Сергей ТКАЧ