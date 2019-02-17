Ренато Усатый: Я никогда не буду как те, кто захватил Республику Молдова

Г-н Усатый, вы начали 2018 политический год с того, что предложили провести в Бэлць референдум для подтверждения вашей кандидатуры в качестве примара города. Почему Вы это сделали?

Потому что злоупотребления и давление со стороны власти достигли максимальных пределов, и в итоге страдали люди, хотя мишенью был я. Этот референдум показал бы тем, кто хотел захватить муниципий Бэлць, что все их усилия тщетны, и террор по отношению к муниципию Бэлць должен был быть прекращен. Они знали, что у них вообще нет поддержки в Бэлць, что люди их ненавидят, и поэтому они сделали все возможное, чтобы заблокировать референдум.

Ваше решение уйти в отставку с поста примара Бэлць было нацелено на то, чтобы доказать властям, что у них нет шансов получить северную столицу?

В том числе. Мы знаем методы властей, когда они хотят что-то заполучить. Они незаконно захватили парламент и правительство, несмотря на то, что не получили вотум доверия граждан, подчинили себе большинство государственных структур, взяли под контроль примэрию столицы, установили полный контроль над самой большой частью местных администраций, опять же, без разрешения граждан. Я хотел внести для них ясность: хотите контролировать примэрию муниципия Бэлць, пусть состоятся выборы, и решение примут люди, а не вы в ваших темных кабинетах в Кишиневе.

В таком случае, чем была победа в первом же туре Вашего коллеги по партии Николая Григоришина?

Это было вотумом доверия жителей муниципия Бэлць нашей команде. Было очевидно, что люди не позволили собой манипулировать, не поддались запугиваниям и шантажу власти. И таких доказательств с 2015 года было много. Жители Бэлць показали, что готовы терпеть неудобства, но никогда не станут продавать свою свободу, не поддадутся на обещания тех, кто узурпировал власть в Республике Молдова, никогда не предадут свои убеждения и идеалы. Я думаю, что для власти это стало жестким уроком. Они впервые потерпели неудачу, намереваясь захватить важный город.

Вы тогда заявляли, что если вы проиграете борьбу за примэрию Бэлць, уйдете из политики. Почему?

Я уже доказал, что политика за деньги меня не интересует. Мне не нужна власть, чтобы решать свои личные проблемы. У меня достаточно денег, а деятельность, которая обеспечивает мое существование, не имеет никакого отношения к Республике Молдова. Несколько лет назад я вернулся в Молдову, потому что почувствовал долг перед своей Родиной. Я пришел, чтобы помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются люди, способствовать развитию страны. Я начал с Бэлць, и совместно с жителями города мне удалось сделать много прекрасных вещей, несмотря на многочисленные препятствия. Для моей политической деятельности важна поддержка людей. Поэтому я и заявил тогда, что если бельчане не подтвердят свой голос за нашу команду, я готов уйти из политики. Я никогда не буду как те, кто захватил Республику Молдова. Они знают, что люди их ненавидят, и продолжают цепляться за власть, прибегая к самым грязным методам.

Как Вы оцениваете шансы своей команды на парламентских выборах?

Шансы пропорциональны настроению в обществе, и оно далеко не благоприятно для властей и карманных партий, которые их окружают. Люди покажут властям, чего они стоят, так же как они сделали это на досрочных выборах примаров Кишинэу и Бэлць. Так же будет и на парламентских выборах. Власти ошибаются, думая, что людей можно обмануть километром дороги низкого качества или смехотворным ростом пенсий и зарплат. Поэтому я считаю, что парламентские выборы станут шоком для власти, а настоящая оппозиция (не та, которая нарисована и контролируется властью) одержит победу. Лично я считаю, что мы единственная альтернатива для электората, который считается левоцентристским, хотя я категорически против разделения электората по таким критериям. Мы альтернатива для избирателей, которым надоел обман демократов и социалистов. Я уверен, что конечным результатом выборов будет освобождение Республики Молдова из плена.

Какова будет Ваша стратегия на парламентских выборах?

Она будет простой – мы и впредь будем рядом с людьми, чтобы вместе освободить Республику Молдова из плена, свергнуть преступный режим, который держится у власти незаконными методами. Молдова заслуживает другого настоящего и будущего. Молдова заслуживает по-настоящему достойного, процветающего будущего, как того давно ждут бедные люди, которые уже почти три десятилетия в заложниках у безответственных политиков разной политической окраски.

А что, если после выборов Вам придется вступить в коалицию с теми, кого Вы сейчас критикуете?

Это исключено, потому что у нас совершенно разные цели. Они видят смысл пребывания у власти в том, чтобы продолжать разворовывать то, что еще осталось в Молдове, и уничтожить то, что еще не уничтожено. Мы с моей командой хотим развивать страну. В свое время я отклонил «щедрые предложения» власти и теперь я расплачиваюсь за это. Вот почему в последние годы на меня и мою команду давили, запугивали, преследовали. Если я не сделал этого тогда, вы думаете меня можно заставить сделать это после выборов?! Ничего подобного! Меня интересует власть, но не любой ценой. Для меня власть – средство для улучшения жизни людей, потому что мне не безразлична судьба моих соотечественников, и я буду бороться за это до конца.

Каков сейчас настрой в Вашей команде?

Несмотря на давление, которому мы подвергались, мы сохранили свою команду. Территориальные структуры работают с максимальной отдачей, люди мобилизованы, и мы готовимся к великой битве за Молдову. Тем, что дало нам возможность сопротивляться и двигаться вперед в последние годы, была мысль о том, что стране нужна политическая сила, действительно нацеленная на интересы народа, стойкие люди с принципами, которые не продаются, и не думают только об удовлетворении личных интересов. Это был долгий и трудный путь, но зато, я думаю, что сегодня никто больше не сомневается в качестве человеческого потенциала, который у нас есть, в качестве нашей команды, в цели, которую мы преследуем в политике.

Каковы Ваши ожидания от 2019 года?

Они такие же, как и у большинства граждан Республики Молдова – освободить страну из плена нынешнего режима и, наконец, начать развиваться. Слишком долго прозябала Молдова в заложниках у политиков, которые преследовали только личные интересы. Мы больше не можем позволить этому продолжаться. Каждый потерянный день может очень дорого обойтись в будущем. Поэтому обращаюсь ко всем гражданам: пришло время навсегда порвать с прошлым и начать вместе строить будущее, которого заслуживает наша Родина, Республика Молдова!