Павел Филип: Двигатель запущен и набраны обороты, которые позволят нам двигаться дальше и в ближайшие годы

Интервью с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом

Каковы были самые большие проблемы, с которыми столкнулось правительство Республики Молдова в 2018 году?

Главная задача для меня, а также для кабинета министров, которым я руководил, состояла в том, чтобы оправдать ожидания граждан, сделать их жизнь лучше, здесь и сейчас, а не завтра или в будущем. Люди действительно хотят лучшего будущего, но они хотят жить хорошо и сейчас. Наш народ уже устал от обещаний и советов: потерпите сегодня, а завтра будет лучше. Мы же предпочитаем руководствоваться народной мудростью, которая до сих пор не утратила свою актуальность: помоги человеку, когда ему это нужно, с остальным он справится сам. Я часто слышу, как некоторые предлагают: давайте сделаем так, как в той или иной стране. Эта практика кажется мне немного поверхностной и даже популистской. Я не считаю, что нужно повторять опыт, который был хорош в определенной стране, в определенный период и в определенном контексте, не проанализировав общественно-политические, экономические и моральные аспекты вопроса, не говоря уже о том, насколько эта реформа отвечает сегодняшним потребностям жителей нашей страны. У меня богатый управленческий опыт, я возглавлял некоторые из крупнейших предприятий в стране, и я точно знаю, что можно производить исключительно хорошие продукты, но если они не будут отвечать текущим потребностям потребителей, вы не добьетесь успеха. Ваш бизнес может потерпеть неудачу, потому что до завтра, когда на ваши революционные продукты, возможно, появится спрос, вы не доживете. Тогда люди скажут, что вы не дали им то, что они просили, и очень немногие из них поймут, что вы создали что-то исключительное. Это совсем не означает, что нам не нужно думать о том, что и как мы будем делать завтра. И совсем не значит, что реформы и действия правительства продуманы в краткосрочной перспективе. Просто мы сначала хотим решить текущие проблемы, чтобы потом начать строить наше будущее.

Каковы, на Ваш взгляд, три самых больших достижения правительства в 2018 году?

Правительственная команда, которую я имею честь возглавить, добросовестно выполнила свою работу. Не стану выделять какой-то один проект. Достижение нашей команды заключается в том, что нам удалось сохранить экономический рост, вернуть доверие бизнеса, и что очень важно, нам удалось вернуть людям надежду на лучшую жизнь. Например, пенсионная реформа позволила более 300 тысячам граждан почувствовать, что они не зря работали всю жизнь, и что теперь они получают справедливую пенсию. Пенсии этих людей были приведены в соответствие с их трудовым вкладом. Налоговая реформа позволила многочисленным экономическим агентам перенаправить часть доходов на развитие бизнеса и повышение заработной платы. Реформа заработной платы позволила увеличить зарплаты почти 200 тысячам сотрудников государственных структур. Это повысило привлекательность госслужбы. И таких примеров очень много.

Какие ошибки, по Вашему мнению, были совершены по правительственной линии в 2018 году?

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, гласит пословица. Я рассматриваю любую ошибку, как начало чего-то нового: тщательно анализирую, выявляю ошибку и продолжаю с новыми силами. Все-таки я инженер. Чтобы создать хорошо работающий механизм, инженеры делают тысячи попыток, ошибаются, возвращаются, исправляют ее, и снова двигаются вперед, чтобы в итоге получить функциональный продукт. Ошибаться, и знать, как исправить свою ошибку, очень даже неплохо.

В какой мере повысилась эффективность правительства после январских и сентябрьских перестановок?

Не секрет, у нас все еще процветает бюрократия. Мы должны понимать, что больше начальников и сотрудников совсем не означает больше эффективности. Мы – небольшое государство, и не можем претендовать на административные структуры, которые есть в больших странах, с гигантской экономикой.

Что изменилось на практике в деятельности правительства после начала еженедельных визитов на места?

Очень многое. Во-первых, у нас есть возможность узнавать из первых рук о потребностях людей, бизнеса, местной администрации, а также о препятствиях на пути реализации некоторых проектов. Так в правительстве точно знают, где нужно срочно вмешаться, и где требуется улучшение планирования деятельности. Каждый раз, когда у меня есть возможность, я призываю своих коллег оставить свои теплые кабинеты и отправиться послушать людей напрямую. Разговоры с людьми важнее любых документов или информационных записок. В то же время, это способ согласовать деятельность правительства с ожиданиями граждан, и это очень важно.

На каких реформах правительство должно сосредоточиться впредь?

Во-первых, я твердо убежден, что образование является основой всех успехов, а также неудач, когда им пренебрегают. Если мы действительно хотим модернизировать государство и экономику, мы должны, в первую очередь, модернизировать систему образования. Во-вторых, кто-то говорил, что инфраструктура – локомотив экономики, это сила, которая продвигает экономику вперед. Поэтому я считаю, что реконструкция, модернизация и запуск новых инфраструктурных проектов: дорожных, энергетических, коммуникационных должны быть приоритетом для любого правительства. В-третьих, как я говорил ранее в этом интервью, бюрократия может убить много хороших инициатив. Поэтому реформа публичного управления и повышение эффективности деятельности госструктур должны оставаться в повестке дня правительства.

Как Вы думаете, каким будет 2019 год для Республики Молдова?

Это будет хороший год. И я могу аргументировать это утверждение. Независимо от того, какое правительство будет создано после выборов, с экономической точки зрения, 2019 год просто обязан быть хорошим. Экономические основы уже заложены нынешним правительством, основные проекты внесены в бюджет и внедряются: «Хорошие дороги», субсидирование сельского хозяйства, «Первый дом», финансирование регионального развития, закупка машин скорой помощи, налоговая реформа, реформа заработной платы и пенсионная реформа. У бизнеса есть предсказуемость событий в экономике. Недавно я разговаривал с советником, который задал мне вопрос и сам на него ответил: «Знаете ли вы, что является самым большим достижением правительства Филипа, помимо преодоления экономического кризиса, стабилизации банковского сектора и экономики? В 2018 году правительство дало старт новому экономическому циклу роста». И здесь я добавлю, что двигатель запущен и набраны обороты, которые позволят нам двигаться дальше в ближайшие годы. Только что-то исключительное может помешать создавшимся тенденциям роста. Пока ничего не может помешать этому процессу.

Каковы Ваши планы на будущее?

Мой основной профессиональный план состоит в том, чтобы продолжать вносить свой вклад в реализацию проектов, которые я инициировал вместе с командой, независимо от того, на какой должности я буду. Также я намерен и впредь способствовать запуску новых проектов, которые помогут развитию страны.