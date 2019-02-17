Илан Шор: У нас простой и понятный план: Стать правящей партией и взять на себя ответственность за страну

Интервью с лидером политической партии «Шор» и примаром города Орхей Иланом Шором

Что означал 2018 год для партии, которую вы возглавляете?

2018 год был для политической партии «Шор» годом окончательной трансформации в серьезную правящую политическую силу с реальными шансами прийти к власти. Политикам, экспертам, политическим аналитикам и избирателям стало ясно, что политическая партия «Шор» – не «одноразовый» проект «на один день», всем стало ясно, что мы пришли в политику всерьез и надолго. Политическая партия «Шор» утвердилась на политической арене как доктринальное политформирование, сосредоточенное на реализации своих стратегических целей по возрождению Молдовы и построению благополучного общества. Руководствуясь этой целью, мы создаем свою команду и разрабатываем политику партии. В 2018 году мы окончательно убедились, что нашему обществу просто необходимы социальная справедливость и прагматичный патриотизм, которые предполагают взаимность в отношениях между государством и гражданином. Общество нуждается в построении благополучной страны с комфортной средой для жизни, в резком увеличении доходов бюджета и, соответственно, социальных расходов. Так же, граждане нуждаются в прямом участии в управлении государством, совместном контроле над деятельностью всех ветвей власти. Другими словами, мы поняли, что люди одобряют политическую программу партии «Шор». Она вызывает широкий социальный резонанс, а это значит, что мы на верном пути.

Чем объясняется тот факт, что еще в начале года мало кто давал шансы политической партии «Шор», а уже к концу года некоторые опросы общественного мнения показали, что вы войдете в состав будущего парламента?

Я никогда не обращал внимания на социологические опросы. Мы просто делаем свою работу, шаг за шагом, двигаясь вперед. Мы оцениваем свои результаты по другим критериям. К примеру, массовое вступление граждан в партию; наша популярность во всех населенных пунктах Республики Молдова, в том числе в самых отдаленных ее уголках; положительный настрой, с которым нас встречают. Результаты партии «Шор» в предвыборных опросах – естественный результат тяжелой работы, которую мы делаем изо дня в день. Все знают пример города Орхей, который через три года, благодаря усилиям нашей команды, превратился из депрессивного, полуразрушенного районного центра в приятный, уютный город, который соответствует самым требовательным европейским стандартам. Это уникальный опыт для Молдовы, которая много лет жила по принципу «ломать, не строить». Все видят, как с изменением среды, которая их окружает, меняются и люди, их настроение и отношение к жизни. Преобразования вокруг заставляют их смотреть в будущее с большей уверенностью. Все понимают, что Орхей является образцом положительных преобразований для всей Молдовы. Но не следует забывать и пример коммуны Жора де Мижлок, где на должность примара была избрана вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. Этот пример показывает, что даже самые забытые Богом и властями населенные пункты могут иметь будущее, могут стать такими же комфортными для людей, как городские населенные пункты. Все понимают, что партия «Шор» является партией действий, конкретных дел. Для нас предвыборные обещания – закон. Они обязательно будут выполнены. Это противоречит укоренившимся в Молдове практикам, и это тоже привлекает внимание к партии.

На какой сегмент электората вы рассчитываете, и что предпримите для того, чтобы его завоевать?

Партия «Шор» не ориентируется на определенный сегмент электората. Нас интересует развитие государства, процветание всего общества. Да, о социальных проектах, связанных с политической партией «Шор», много говорят. Но мы внедряем их, потому что наши пенсионеры, дети, молодые семьи, к сожалению, больше, чем другие категории граждан нуждаются в помощи. Те, что несправедливо обвиняют нас в том, что за этой бескорыстной помощью наиболее уязвимым социальным категориям граждан скрываются определенные политические мотивы, пусть изучат историю Благотворительного фонда «Мирон Шор». Они убедятся, что для меня и моей семьи помогать людям – абсолютно естественное занятие. Цель партии «Шор» – избавиться от позорного понятия «социально уязвимые категории граждан». Каждый гражданин имеет право на достойную и безопасную жизнь независимо от возраста.

Назовите три самых больших достижения партии «Шор» в 2018 году?

Победа вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер на выборах примара коммуны Жора де Мижлок. Она выиграла выборы у кандидата правящей партии. Присоединение партии «Шор» к многочисленной европейской политической семье «Альянс европейских консерваторов и реформаторов» и проведение грандиозного саммита этой организации в Орхей. Также, число членов партии превысило 50 тыс. человек, превратив ее в одну из самых многочисленных и, соответственно, популярных политических партий Республики Молдова. Реализация программы партии не на бумаге, а на деле, в конкретном городе – Орхей. Таким образом, лозунг «Сегодня в Орхей, завтра по всей стране» уже не просто лозунг, а реальность.

Каковы, на Ваш взгляд, самые большие проблемы Республики Молдова и как, по-вашему, их можно решить?

Проблемы хорошо известны: нищета, безработица, коррупция … Решения всех этих проблем отражены в политической программе партии «Шор». Но я бы посмотрел на ситуацию в стране с немного другого угла. Я считаю, что системная проблема Республики Молдова заключается в политических элитах, которые в за 27 лет довели страну до плачевного состояния. Одни и те же политические партии чередуются, одни и те же лица мелькают в парламенте и правительстве. Они не выполнили ничего из обещанного, но довели страну до глубокой нищеты. Они окончательно дискредитировали себя. На мой взгляд, старые политические кланы, сформированные еще в 90-е годы, должны уступить место политикам новой формации, которые не скомпрометированы, и не имеют к ним никакого отношения. Только новые, молодые политики могут реализовать современную и справедливую политику.

Каковы перспективы партии «Шор» в дальнейшем?

У нас есть простой и понятный план: стать правящей партией, взять на себя ответственность за страну, реализовать нашу политическую программу.

Какова ваша высшая цель в политике?

Добиться укрепления государственности Республики Молдова. Построить благополучное общество и обеспечить мир и стабильность.

С какими препятствиями, по Вашему мнению, вы неизбежно столкнетесь, и как Вы намерены их преодолеть?

Мне нравится народная мудрость: «Собаки лают, караван идет». Думаю, я ответил на поставленный вопрос.