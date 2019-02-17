Бывший участник группы O-Zone впал в «депрессию» и выпустил новый клип

Душевная боль подвигла Арсения написать песню. Арсений Тодираш, бывший участник знаменитой группы O-Zone, выпустил свою первую песню на молдавском языке. Называется она Depresie. Как пояснил артист, поводом для написания песни для него стало расставание с близким человеком.

Кого именно он подразумевал, не сообщается, но несколько лет назад он уехал в Москву, где у него завязались близкие творческие и романтические отношения с исполнительницей Мианной.

- Эта песня будет близка многим людям. Я впервые встречаю День влюбленных без нее… Этой песней я хочу ей сказать, что я понял, я выучил урок. Хочу поблагодарить Шербана, Лучиана и Анну, которые работали над песней и которые так хорошо поняли мои переживания и чувства и попытались передать их, - пояснил Арсений.

ARSENIUM - Depresie (Official Single)

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