Есть ли жизнь после выборов: В Молдове могут резко повыситься тарифы на все коммунальные услуги

К этому приведет возможное повышение тарифов на природный газ.

Сразу после парламентских выборов Республика Молдова может столкнуться со значительным повышением тарифов на газ, что также приведет к росту цен на другие услуги. Виной этому будут, конечно, не результаты выборов, а тарифная политика последних трех лет и повышение импортной цены, передает mold-street.com.

Признаки развития именно такого сценария становятся все более заметными. Например, средняя цена импорта природного газа в течение 2018 года выросла примерно на треть - с 215,7 доллара за тысячу кубометров в первом квартале года до 283,2 доллара за тысячу кубометров - в последнем квартале.

Увеличение тарифов на газ примерно на 20%

В то же время, за 2018 год средняя цена импортного газа выросла с 215,7 до 283,2 долларов за тысячу кубометров. При этом тариф для населения был рассчитан на основе цены в 178,5 долларов за тысячу кубометров. В последнем квартале 2018 года импорт газа составил около 400 миллионов кубометров с ценой на сто долларов выше, чем в тарифе.

За счет этого сформировалось финансовое отклонение в размере около 700 миллионов леев, и если мы примем во внимание отклонения с предыдущими кварталами, то разница будет гораздо более существенной и может быть покрыта только из тарифа. Предварительная оценка показывает, что таким образом тарифы на газ могут быть увеличены на 20%.

Возможно, что некоторые из этих отклонений будут компенсированы разницей между средним обменным курсом, включенным в тариф (17,68 лея за один доллар), и реальным (около 17 леев).

Придется закрывать и долг в размере около трех миллиардов леев, накопленных Moldovagaz в 2014–2015 годах из-за несвоевременной корректировки тарифов.

Корректировка тарифов произойдет во втором квартале 2019 года

Возможное повышение тарифов на газ приведет к корректировке тарифов и на другие коммунальные услуги: от электричества и тепла до услуг водоснабжения.

Рост цен на газ, безусловно, оказал и оказывает негативное влияние на стоимость электроэнергии. Альтернативы на самом деле не существует. Тем более, что в настоящее время в Румынии цены на электроэнергию на 30-50% выше, а импортные расходы высоки.

Даже Национальный банк Молдовы отмечает, что существуют неопределенности в отношении сроков и масштабов корректировки тарифов на регулируемые услуги.

«Среднесрочный прогноз инфляции основан на некоторых важных корректировках тарифов на некоторые услуги во второй половине 2019 года, обусловленных повышением цен на энергоносители и некоторыми финансовыми отклонениями в некоторых секторах национальной экономики.

Поскольку тарифы на некоторые регулируемые услуги оказывают значительное социальное воздействие на население, сроки их корректировки могут основываться не только на экономических факторах, но и на достижении социальных целей. Поэтому сроки и масштабы корректировок тарифов не могут быть оценены с достаточной степенью достоверности », - говорится в отчете НБМ.

Что обещает новое руководство Национального агентства по регулированию в энергетике

Вячеслав Унтилэ, новый генеральный директор НАРЭ, обещает более строгий подход к тарифной политике.

По его словам, это должно соответствовать принципам рыночной экономики, чтобы обеспечить прибыльность компаний, работающих в сферах, регулируемых НАРЭ, с одной стороны, с другой - соблюсти права потребителей.

«Принцип «максимальной эффективности при минимальных затратах» должен быть не декларативным, а реальным, и НАРЭ должно гарантировать, что оно является основой всей деятельности в регулируемых областях », - заявил новый глава совета директоров НАРЭ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя переговоры, которые он провел в ходе недавнего визита в Москву с главой «Газпрома » Алексеем Миллером, отметил, что Молдова может получить скидку на поставляемый из России природный газ.

"Во второй половине этого года будет перезаключен договор на поставку газа в Республику Молдова. Я надеюсь, что будет другое Правительство Молдовы, и у нас будут шансы получить скидку на газ", - сказал Игорь Додон.

Ранее глава молдавского государства заявил, что полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС позволяет добиться снижения цены на газ на 30%.

ПАВЕЛ МУНТЯН