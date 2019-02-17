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Интересное
Песня молдавского певца завоевала вершины музыкальных чартов в Италии
17.02.2019

Песня Who you are заняла второе место в топ-2018 треков в Италии и первое – в общем зачете самых популярных инди-треков.

Песня под названием Who You Are в исполнении молдавского певца Михаила Санду, более известного как Mihail, заняла первое место в рейтинге самых популярных международных песен. За нее в начале года ему был вручен Платиновый диск от Итальянской федерации звукозаписывающей индустрии (FIMI).

Более того, эта песня принесла ему трофей Top of the Top на польском фестивале в Сопоте. А в декабре Михаила пригласили спеть на престижном ежегодном рождественском концерте в Ватикане.

Это первый сингл на английском языке, написанный Михаилом. Она 9 недель продержалась на первом месте в чарте Media Forest, став пятой по популярности в 2017 году.

Настоящую известность молдавскому певцу принесла песня Mă ucide ea, ставшей второй по популярности песней 2016 года. 


 
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