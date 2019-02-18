Врачи …отпустили в ночь женщину, страдающую расстройством памяти

За помощью в поисках женщины, страдающей расстройством памяти, обратились в социальной сети ее родственники.

Женщина вышла из дома в субботу и до сих пор не вернулась. Родные забили тревогу и выяснили, что пропавшая в два часа ночи оказалась в больнице скорой помощи, где ей подтвердили диагноз расстройства памяти и.. отпустили.

- Помогите найти! Успенская Инга Герасимовна. Вышла из дома утром 16.02.19 и до сих пор не вернулась. Живет на Рышкановке, могла двинуться в центр. Страдает расстройством памяти. Была одета в пальто цвета хакки и черный берет. Невысокого роста и в очках. Пожалуйста, приглядывайтесь к пожилым людям. Они беззащитнее, чем можно представить. Ждем любой информации, - говорится в сообщении, опубликованном в паблике Кишиневская группа взаимопомощи. - Есть следы. Ночью была в «Скорой». Назвала себя. Ее осмотрели, зафиксировали потерю памяти и... отпустили! Это было около 2 часов ночи.

Жители Кишинева были просто потрясены этой историей. «Ужас какой! Зафиксировать потерю памяти и не связаться с родными! Отпустили домой называется», «В скорой совсем ум потеряли? Отпустить пожилого человека с потерей памяти в два часа ночи на улицу, не известив родных? Это как вообще называется? Халатность и бесчеловечность, как по мне!».

Информация о потерявшейся женщине была растиражирована по социальным сетям и опубликована на point.md.

К счастью, все закончилось хорошо. Недавно появилось сообщение, что Ингу Герасимовну нашли и везут домой. Однако пользователи считают, что действия сотрудников больницы скорой помощи нельзя оставлять безнаказанным.