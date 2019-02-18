Закупленные примэрией автобусы будут стоять на площади до выборов

На главной площади столицы выстроились 25 автобусов Isuzu, завезенных офшорной компанией по еще не подписанному контракту.

Объявленный примэрией тендер на поставку автобусов выиграла офшорная компания, зарегистрированная в Северном Кипре. Не прошло и несколько дней после объявления результатов, как 25 автобусов Isuzu появились на главной площади Кишинева.

И хотя договор с турецкой компанией еще не подписан, поставщик договорился с примэрией, что автобусы простоят на площади Великого национального собрания до 24 февраля – дня парламентских выборов. Об этом со ссылкой на распоряжение врио примара Кишинева Руслана Кодряну сообщил новостной портал agora.md.

Согласно документу, компании было разрешено организовать «выставку автобусов» на главной площади столицы. Разрешение выдано на период с 14 по 24 февраля с 08:00 до 22:00.

Общая стоимость партии из 31 автобуса составит 78,08 миллионов леев. Остальные 6 автобусов прибудут в Кишинев позднее. Из данных сайта госзакупок следует, что компания Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd предложила самую высокую цену за автобусы на аукционе, но все равно стала победителем.

Румынская компания «BMC Truck & Bus», дисквалифицированная с тендера на 80 млн леев на покупку 31 автобуса для Кишинева, опубликовала заявление. В нем она указала на то, что была дисквалифицирована безосновательно, только на основании того, что представили более выгодное предложение нежели компания, выигравшая тендер. В компании убеждены, что в Молдове «дела идут не так, как надо», поэтому BMC Truck & Bus более не будет участвовать в конкурсах в Молдове.