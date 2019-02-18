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Общество
Из технолога в ювелиры: житель Кишинева занялся изготовлением украшений из серебра
18.02.2019

Переквалифицировался из технолога в ювелиры. Житель Кишинева Сергей Лутохин несколько лет назад сменил профессию и занялся изготовлением украшений из серебра. Он принимает заказы и из-за границы. 

"Помню как в классе четвертом, у меня даже на память сохранилась вот эта часовая наковальня. Я на ней молотком плющил скрепки и делал из них миниатюрное оружие - мечи, копья, стрелы, щиты", - сказал ювелир Сергей Лутохин.

Сергей - ювелир-самоучка. Единственное, что он до сих пор так и не освоил, это зарисовку эскизов. Он сразу же изготавливает украшение на станке.

"Вдохновение у меня накатывает обычно после трех часов дня. Я люблю работать вечером, когда темно. Вот когда дождь со снегом был - это прямо у меня горячая пора", - сказала Сергей Лутохин.

За несколько лет работы Сергей создал более 400 эксклюзивных украшений. Некоторые изделия отправились в Россию, Израиль, Канаду и Соединенные Штаты.

"Я не показываю процесс. Я и задаток не беру, я говорю так: "Я принесу, и если вам не понравится, ничего не надо, никаких денег". И вот еще ни разу никто не отказался", - отметил Сергей Лутохин.

Стоимость украшений начинается от 500 леев.


 
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