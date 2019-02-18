Цена любви или мера безопасности: почему молдаване боятся брачного контракта

Сделка на будущее: адвокат рассказала, как правильно оформить брачный договор, каковы его плюсы, а также о том, отчего такое соглашение может спасти супругов.

Для многих жителей Молдовы предложение заключить брачный контракт до свадьбы означает только одно - предательство и недоверие со стороны партнера. Адвокат Инга Албу в комментарии Sputnik рассказала, почему среди наших соотечественников живет страх перед таким документом, а также о том, что конкретно предусматривает брачное соглашение.

Согласно статье 27 Семейного кодекса Республики Молдова, брачный договор – это соглашение, добровольно заключаемое лицами, которые только вступают в брак, или супругами. Этот документ определяет их имущественные права и обязанности в период состояния в браке и/или в случае его расторжения.

Албу отметила, что за свою профессиональную карьеру чаще всего заключала контракты между парами, где один из супругов иностранец. "Редко было, чтобы и жена и муж являлись гражданами Молдовы", - сказала она.

Нередко ее клиентки жаловались на то, что "подруги говорят, что если мужчина предлагает заключить брачный контракт, то он тебя не любит или не доверяет". "Рассуждать так неправильно. Пара должна сама обсудить и решить, что делать с имуществом. Эмоции и сантименты нужно оставить в стороне. И потом, если человек уверен в своем браке, то почему надо переживать из-за составления этого договора. Не вижу проблемы", - отметила адвокат.

Она пояснила, что в некоторых ситуациях человек, который владеет внушительным состоянием хочет обезопасить себя, чтобы часть его собственности не перешла в случае развода второй половине.

"По факту, это мера безопасности, а не то, что тебя не любит вторая половина или не доверяет", - сказала собеседница.

По ее словам, брачный контракт избавляет супругов от многочисленных проблем во время и после расторжения семейного союза. "Во время бракоразводного процесса начинаются проблемы в части деления имущества - как оно было приобретено, и кто больше платил", - сказала Албу.

Она пояснила, что брачный контракт может быть оформлен до свадьбы или в любой момент после заключения брака. Если соглашение было заключено до официального скрепления семейного союза, то оно вступает в силу с момента его регистрации. Важно, чтобы брачный контракт был оформлен в письменном виде и нотариально заверен, а несоблюдение этих положений приведет к аннулированию договора.

Как отметила эксперт, брачное соглашение может быть изменено или расторгнуто в любой момент на основе с обоюдного согласия супругов. Согласие на изменение или расторжение брачного договора оформляется письменно и удостоверяется нотариально.

Она отметила, что по требованию одного из супругов судебная инстанция может изменить или расторгнуть брачный договор по основаниям и в порядке, установленным Гражданским кодексом.