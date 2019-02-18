Любимый молдавский певец Штефан Петраке госпитализирован в тяжелом состоянии

Популярный и любимый в народе исполнитель эстрадных песен Штефан Петраке, давно страдающий сахарным диабетом, что дало осложнения на сердце, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ему предстоит операция, которую перенесли на понедельник, чтобы стабилизировать состояние больного, сообщает телеканал «Молдова 1».

Обладатель красивого и запоминающегося голоса, интеллектуал до мозга костей и патриот своей страны Штефан Петраке родился 8 мая 1949 года. Долгие годы выступал на эстрадной сцене в различных ансамблях. Был солистом эстрадно-симфонического оркестра Радиотелевидения, вокально-инструментальных ансамблей «Оризонт», «Контемпоранул», «Плай», Молдавской государственной филармонии.

И хотя он уже давно не выступает на публику, песни в его исполнении «În august», «Ce te legeni codrule», «Chemarea casei p rinte ti» и сегодня пользуются популярностью среди огромной армии меломанов, которые искренне желают Штефану Петраке скорейшего выздоровления.