Почему Молдова обречена на разруху, даже если ей дадут сто тысяч миллиардов

Каскадная лестница и Ротонда в парке Валя Морилор, отреставрированные пару лет назад, выглядят, мягко говоря, плохо. В общем, снова нуждаются в ремонте. Только лично я была бы категорически против, чтобы из городского бюджета выделяли деньги на их ремонт.

Я не знаю, как их ремонтировали, сколько тонн материалов украли, или сколько домов кто-то себе построил, когда купил дешевые, некачественные материалы за деньги, которых бы хватило на самые качественные материалы. Уверена, никто не собирается заниматься выяснением причин, по которым отреставрированные объекты не продержались даже двух лет.

Абсолютно то же самое происходит с молдавскими дорогами. Не проходит и года-другого, как новая дорога покрывается ямами. А дороги, надо сказать, стоят больше, чем всякие Ротонды. Миллионы приходят на наши дороги из-за границы, миллионы-миллиарды берутся из бюджета, но не успеем мы прокатиться по новой дороге, как ее уже нет.

Так было и так будет всегда. Теперь я это точно знаю. Несчастная Ротонда стала очередным тому доказательством.

Бывали ли вы когда-нибудь в венецианской квартире? Так вот, там нет евроремонтов. Совсем. Венецианцы лишь реставрируют свои квартиры, которые достались им по наследству. Они даже мебель новую не покупают. Просто реставрируют, когда надо, старую. И очень берегут свое имущество, дорожат им, ведь оно досталось им от предков.

Молдаване не берегут ничего. Историю страны у нас вспоминают только в политических целях или чтобы кого-то отправить на какой-нибудь вокзал. Мы любим строить новое. Нам легче разбомбить старое и возвести на этом месте новое. Легче разбить в доме стены, чем их отремонтировать. Мы же богатые! А особенно богаты те, кто занимается финансированием всего этого, те, через кого проходят финансовые потоки. Поэтому они вечно хотят что-то там строить. Особенно то, что приносит им лично большую прибыль.

А для того, чтобы они смогли себе прихватить пару-тройку миллиончиков, они должны сильно навредить качеству. Вот вам и плохие дороги и Ротонды.

И плевать им всем на страну и на то, что с ней будет. Главное, чтобы во дворе своего 3-этажного особняка все было в мраморе и прочей красоте. Чтобы по домику своим ребятишкам где-нибудь в Швейцарии купить. И это желание всех без исключения. Видимо, такой менталитет.

Какими должны быть наши политики, если менталитет в нашей стране такой? Они, бедные, тоже не могут от этого менталитета избавиться. Мучаются, изощряются при выборе очередной машины.

Сколько нашей стране не дай, хотя сто тысяч миллиардов, разруха нам обеспечена.

Лидия ТКАЧ